В Котельниках прошел фестиваль по конному спорту для участников с ОВЗ

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники
В городском округе Котельники состоялся XVIII Открытый Фестиваль «Золотая очень» по конному спорту для участников с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба администрации.
«Когда был организован первый фестиваль, никто не верил, что он будет востребован, но упорство и поддержка идеи развития спорта в таком формате сделали свое дело. Сегодня в мероприятии принимает участие более 400 человек, причем есть гости не только из регионов России, но и дружественных республик», – прокомментировал депутат Госдумы Роман Терюшков.
За несколько лет соревнования развились до полноформатного фестиваля с множеством активностей. Любой желающий мог принять участие в понравившемся досуге и посмотреть захватывающее выступление участников.
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