В Красногорске открыли новый Дворец тенниса Академии Тарпищева

Фото: Минспорт МО
В Красногорске открылся новый Дворец тенниса на базе детской международной Академии тенниса Шамиля Тарпищева. Это ознаменовало завершение первой очереди строительства спортивного центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«С вводом комплекса на четыре корта у нас появляется девять крытых площадок. Это позволит тренироваться 500 теннисистам. Всего это порядка 25 секций, где сейчас уже занимаются 1 450 детей. Вторая часть реконструкции будет «летней». Будет оборудован открытый комплекс, который будет включать ещё восемь грунтовых кортов и 10 площадок для пляжных видов спорта. Планируем приступить в следующем году», – сказал гендиректор детской международной Академии тенниса Шамиля Тарпищева, вице-президент Федерации тенниса Московской области Андрей Бабаев.С 2016 года академия располагается в центре развития детского спорта «Зенит» в Красногорске. Мальчики и девочки старше трёх лет занимаются там в 25 секциях по разным видам спорта.
Планируется, что на базе центра будут тренироваться сборные России и Московской области по теннису, пляжному теннису, теннису на колясках и пляжному волейболу. С сентября там также будут проходить тренировки волейбольного клуба «Зоркий».
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Лора Луганская