В Кремле оценили возможность участия россиян в Олимпийских играх-2024

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его тренерский штаб выбрали игроков, которые полетят в Доху и сыграют против сборной команды Катара в контрольном матче. Игра состоится во вторник, 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало встречи в 18:15 по московскому времени.