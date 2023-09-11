В Кремле оценили возможность участия россиян в Олимпийских играх-2024

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам надо ехать в Париж как индивидуальным атлетам. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению пресс-секретаря президента РФ, российской сборной необходимо сохранить очень высокий уровень в спорте. Песков отметил, что поддержание уровня без международных стартов невозможно.
Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российской сборной в соревнованиях до сих пор не решен.
Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала об отношении спортсменов к отстранению от международных турниров. По словам Ромашиной, сейчас заметно падение боевого духа спортсменов. Она также подчеркнула, что все спортсмены продолжают тренировки и верить в лучшее.
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Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российской сборной в соревнованиях до сих пор не решен.
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Екатерина Коршунова