В Лобне после капремонта открыли стадион «Труд»

Фото: телеграм-канал Вадима Лебедева
В городском округе Лобня для посетителей после реконструкция открыли стадион «Труд». Работы полностью завершены, сообщил замглавы муниципалитета Вадим Лебедев.
«Теперь все желающие могут заниматься физкультурой и спортом на преображённом поле, беговых дорожках, площадках для воркаута и баскетбола», – написал Лебедев в своём телеграм-канале.Отмечается, что на стадионе можно будет проводить соревнования разных уровней. На объекте уложили искусственный газон и резиновое покрытие, выровняли беговые. Там также построили раздевалки, обновили трибуны.
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Лора Луганская