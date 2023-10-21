В Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу

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Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов.
РБК пишет, что об этом чиновник сообщил на форуме «Россия - спортивная держава» в Перми. Со слов министра, идёт работа «по укреплению нашей системы» и защите интересов российского спорта.
В четверг, 19 октября, президент РФ Владимир Путин на совете по спорту требовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые «тащат за границу» талантливых хоккеистов.
В начале октября РИА Новости, ссылаясь на несколько источников, сообщало, что спортсменам, тренерам и персоналу госспортшкол в Санкт-Петербурге ограничили выезд за пределы РФ, в том числе в отпуск.
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«Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея. Чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», - прокомментировал вопрос Матыцин.
В начале октября РИА Новости, ссылаясь на несколько источников, сообщало, что спортсменам, тренерам и персоналу госспортшкол в Санкт-Петербурге ограничили выезд за пределы РФ, в том числе в отпуск.
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Мария Фирсова