В Минспорте рассказали, сколько россиян сменили спортивное гражданство

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Конкретные фамилии не приводятся.
«Выходит, что деньги наших налогоплательщиков потрачены впустую. На мой взгляд, государство вполне вправе потребовать компенсацию за переход такого спортсмена. В частности, речь идет о кандидатах в различные сборные», — сообщил Дмитрий Свищев.В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям и рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
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