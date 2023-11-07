В Мытищах прошёл турнир по греко-римской борьбе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
«В первую очередь для ребят – это опыт. Большие победы начинаются именно с таких турниров. Ребята учатся не только через тренировочный, но и постоянный соревновательный режим. У тренеров есть такое понятие – «накатать ребят», это важно. Приятно, что у нас с каждым годом становится всё больше залов, ну а мытищинский центр единоборств и его школа спортивной борьбы давно на слуху», – отметил гость соревнований, бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Сергей Емелин.
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