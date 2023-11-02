В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля

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Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, почему имеет разные позиции в отношении спортсменов из стран, замешанных в палестино-израильского конфликте, и российских атлетов. Об этом пишет «Чемпионат.com».
Ранее МОК заявил, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств своих стран, поэтому организация будет следить за возможными случаями дискриминации атлетов.
С марта 2022 года из-за ситуации на Украине российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях. Однако спустя год МОК рекомендовал международным федерациям допускать атлетов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. При этом продолжает действовать запрет на участие в соревнованиях спортсменов, выражавших поддержку СВО или связанных с силовыми структурами.
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«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине — 2022. Это было нарушением действовавшего в то время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», — проинформировали в веб-службе комитета.
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Диана Аванесян