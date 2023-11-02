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В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля

02 ноября 2023, 23:37
Фото: iStock/BalkansCat

Фото: iStock/BalkansCat

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, почему имеет разные позиции в отношении спортсменов из стран, замешанных в палестино-израильского конфликте, и российских атлетов. Об этом пишет «Чемпионат.com».
Ранее МОК заявил, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств своих стран, поэтому организация будет следить за возможными случаями дискриминации атлетов.

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине — 2022. Это было нарушением действовавшего в то время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», — проинформировали в веб-службе комитета.


С марта 2022 года из-за ситуации на Украине российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях. Однако спустя год МОК рекомендовал международным федерациям допускать атлетов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. При этом продолжает действовать запрет на участие в соревнованиях спортсменов, выражавших поддержку СВО или связанных с силовыми структурами.

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Лавров: МОК в очередной раз показал свою предвзятость и несостоятельность
02 ноября 2023, 20:55

Фото: kremlin.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) в очередной раз показал свою предвзятость и несостоятельность, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Напомним, 1 ноября в МОК, на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта, заявили об ответственности за дискриминацию. По словам представителей комитета, «спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств».

В то же время, спортсмены из России и Белоруссии отстранены от всех международных соревнований из-за специальной военной операции, которую РФ проводит на территории Украины. 
 
«Это, конечно, возмутительно: в очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность», - прокомментировал ситуацию Лавров. 

Лавров напомнил, что прямо сейчас Россия планирует спортивные соревнования, которые действительно будут отвечать международным нормам и полагаться на законы спортивной хартии, которые МОК активно нарушает.

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#израиль
#палестина
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Юные самбисты Жуковского взяли медали на турнире «Легенды самбо. Начало»
02 ноября 2023, 20:07

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юные спортсмены из подмосковного Жуковского завоевали медали во Всероссийском детско-юношеском турнире «Легенды самбо. Начало». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что ребята смогли завоевать первые, вторые и третьи места в турнире.

Так, первые места получили Андрей Беспалов за боевое самбо, а также Ярослава Ерусалимская, Мария Калашникова, Артём Мащенко и Алексей Калашников. Второе место за боевое самбо досталось Андрею Топоркову, Тимофею Трапезину, Макару Топоркову, Тимуру Мащенко, Андрею Беспалову и Василию Цыганкову, а третье место — Милене Тарабковой.

Ране сообщалось, что юные спортсмены из Жуковского были награждены медалями на втором этапе Кубка городов Восточного Подмосковья по плаванию.

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#спортсмены
#самбо
#жуковский
#подмосковье
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Юные пловцы из Жуковского взяли медали на Кубке городов Восточного Подмосковья
02 ноября 2023, 19:43

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юные спортсмены из Жуковского были награждены медалями на втором этапе Кубка городов Восточного Подмосковья по плаванию. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, первое место заняли Юрий Данилов на дистанции 800 м вольным стилем, Алексей Шульга на дистанции 50 м на спине и Дмитрий Смирнов на дистанции 50 м баттерфляем тренера Анастасии Белой, а также Екатерина Хаврошина дистанции 50 м вольным стилем и на дистанции 50 м баттерфляем тренера Дарьи Копейкиной.

Отмечается, что Дмитрий Смирнов также занял второе место на дистанции 50 м на спине.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Подмосковья завоевала две медали на Кубке России по велоспорту на треке. Наталья Абасова из Московской области с представительницами Тулы стали золотыми призерами в дисциплине «командная гонка преследования 3 км».Девушки обошли команды соперников из Москвы и Тулы.

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#спортсмены
#плавание
#подмосковье
#жуковский
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Тренер Гладилин назвал правильной отмену гола Соболева в Кубке России
02 ноября 2023, 17:18

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что решение судьи об отмене гола форварда красно-белых Александра Соболева с пенальти в матче с «Краснодаром» было правильным.
«Проигравшая команда всегда ищет варианты, как закрыть эту тему. У Соболева поехала нога, один пенальти в этом матче уже забил. А здесь дотронулся до мяча, вратарь среагировал и упал в другую сторону, что считается нарушением. Судья сначала не увидел, но запись всё показала. Игрок не имеет права касаться сначала одной ногой, а второй бить. Технически судья все правильно сделал», — пояснил в беседе с Газета.ру Гладилин.

Он высказал мнение о том, что заявления о несправедливости решения и исхода матча руководителей «Спартака» вызваны эмоциями и некоторой обидой.

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#мнение
#спорт
#матч
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Гроссмейстер Смагин назвал дурью отказ от рукопожатий украинских спортсменов
02 ноября 2023, 17:07

Фото: istockphoto.com/Zerbor

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что отказ украинских спортсменов жать руку российским коллегам является дурью.
Он высказал мнение о том, что украинских спортсменов просто вынуждают так поступать.

При этом, он отметил, что инцидент, когда украинский гроссмейстер Юрий Кузубов не отказался от рукопожатия с россиянином Владиславом Артемьевым до и после их матча в рамках 7-го тура Grand Swiss, является примером нормы.

«Все эти дурацкие запреты высосаны из пальца, и я уверен, что все спортсмены, в том числе и украинские, ориентируются на человеческие качества. Конечно, если от них с ножом у горла потребуют сделать какую-то формальность, они сделают. <…> Я этих запретов не понимаю и надеюсь, что в будущем и украинские, и российские спортсмены такой дурью, как отказ от рукопожатий, заниматься не будут», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Смагин.

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#украина
#россия
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БК «Химки» обыграли команду из Курска «Русичи»
02 ноября 2023, 15:45

Фото: Дарья Савинова

Баскетбольный клуб «Химки» выиграл матч у курской команды «Русичи». Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Это была вторая встреча команд за сезон. Подмосковная команда выиграла, обойдя соперников на 4 очка.

«Мы выполнили тренерскую установку. По ходу игры нашли свой бросок и выиграли. У нас есть цель — занять первое место в Кубке России», — отметил баскетболист БК «Химок» Даниил Зиборов. 

Стоит отметить, что в начале игры команда гостей обыграла химкинских баскетболистов на два очка, но к перерыву хозяева вели со счетом 44:18.

Вторая половина матча закончилась со счетом 96:50 в пользу команды  БК «Химки». Больше всего очков забили Дмитрий Кадошников, у Илья Карпенков, Владимир Пичкуров и Артем Чеваренков. 

Кроме этого, в следующем этапе соревнований Кубка России ​по баскетболу спортсмены сыграют с московской «Руной».

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#московская область
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Хоккеист Коньков спрогнозировал победу СКА в игре с «Авангардом»
02 ноября 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, что в игре регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Авангард» победа будет за петербуржцами.
«СКА находится в таблице ниже, чем «Авангард». «Армейцы» должны решить ещё много вопросов. Каждой из команд нужны очки для того, чтобы подниматься в таблице. Главное — показывать качественную игру. Сегодня будет интересный матч, каждая из команд настроена на победу. Мне трудно предсказать исход, так как у этих соперников нет компромиссов. Но все игры петербуржцев в этом сезоне закончились в пределах 60 минут. Ставлю на их победу в дополнительное время», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

Матч СКА — «Авангард» состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.

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Футболист Новиков выразил надежду на победу ЦСКА в матче с «Оренбургом»
02 ноября 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что в матче ЦСКА и «Оренбурга» ожидает победы первого.
«С нынешней сеткой сложно предугадать, какое место будет более выгодным для дальнейшей борьбы в турнире. Клубы РПЛ на игры группового раунда Кубка не выпускают основные составы, поэтому эти поединки не столь интересны для зрителей, но в плей-офф будет другая история. Надеюсь, что ЦСКА сегодня сыграет на победу и будет ярко выступать в плей-офф», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Матч Кубка России ЦСКА – «Оренбург» состоится сегодня, 2 ноября, в 18:30 по московскому времени.

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Подмосковные спортсмены стали призерами соревнований по фехтованию
02 ноября 2023, 09:26

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спортсмены из Московской области стали  золотым и бронзовым призерами в личном зачёте всероссийского турнира по фехтованию на шпагах. На соревнованиях они представляли региональный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

В личном зачете среди женщин Марина Кесаева по итогам двух дней соревнований завоевала первое место.  На втором месте оказалось представительница Самары, а на третьем спортсмена из Москвы.

В мужском зачете подмосковный фехтовальщик Дмитрий Швелидзе завоевал «бронзу», уступив представителям Москвы.

Кроме этого, награждали призеров директор центра развития фехтования Центрального федерального округа Александр Чернышев и заслуженный тренер России Василий Скорневский.

Стоит отметить, что соревнования проходили в многофункциональном спорткомплексе «Чкалов Арена» с 25 по 29 октября.

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