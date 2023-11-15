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В Московской области состоится открытый чемпионат мира по грэпплингу WGF

15 ноября 2023, 15:43
Фото: istockphoto /Miljan Živković

Фото: istockphoto /Miljan Živković

Открытый чемпионат мира по грэпплингу WGF пройдет в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования пройдут 18 и 19 ноября в Красногорске в Крокус Сити Холле.

В чемпионате примут участие около 800 спортсменов из Индии, Казахстана, Алжира, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии и Норвегии. Россию будут представлять 35 регионов.


Кроме этого, соревнования проводятся в возрастной категории от 6 до 60 лет. спортсмены продемонстрируют свои навыки в таких дисциплинах как «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

Стоит отметить, что призовой фонд чемпионата составит почти два миллиона рублей.

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Хоккеист Филатов усомнился в прохождение «Торпедо» дальше второго тура
15 ноября 2023, 15:49

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Хоккеист Никита Филатов усомнился в перспективах «Торпедо» в нынешнем сезоне КХЛ пройти во второй тур.
«Маловероятно, что «Торпедо» пройдёт дальше второго раунда. Я буду переживать и болеть за «Торпедо», но есть банальные ограничения в виде глубины состава и уровня исполнителей. В НХЛ это возможно, так как все клубы максимально приближены друг к другу по бюджету. А здесь мы говорим о разнице в зарплатной ведомости в два раза. В такой ситуации очень тяжело конкурировать», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Филатов.

Он отметил, что для клуба будет большой удачей повторение прошлогоднего результата, когда под руководством Игоря Ларионова «Торпедо» дошло до второго раунда, выбив из розыгрыша Кубка Гагарина «Динамо».

По его словам, если клубу всё же удастся дойти до второго тура, то это будет прекрасно.

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#спорт
#хоккей
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Агент Селюк допустил уход Конате из «Ахмата»
15 ноября 2023, 15:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может покинуть клуб уже зимой.
«У Конате контракт до июня 2024 года, посмотрим, что случится в будущем. Он может покинуть клуб. «Ахмат» должен решить, мы ждем решения. Никто пока никуда не дёргается, Конате отправился в сборную, всё в рабочем порядке», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Селюк.

Нападающий в этом сезоне в составе «Ахмата» провёл 20 матчей и забил семь мячей.

До этого футбольный агент Алексей Сафонов завил, что по форварду «Динамо» Константину Тюкавину есть предложение из-за границы, поэтому уезд спортсмена в перспективе быть может. При этом, он отметил, что в случае, если контракт с «Динамо» будет продлён ещё на год, то спортсмен выполнит все условия.

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#спорт
#клуб
#контракт
#спортсмен
#футбол
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Уткин о драке Дзюбы и Пиняева: Один в весе петуха, другой — курицы
Уткин прокомментировал известие о драке Дзюбы и Пиняева в раздевалке
15 ноября 2023, 12:31

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По информации некоторых телеграм-каналов, между игроками футбольного «Локомотива» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым после матча со «Спартаком» вспыхнул конфликт, переросший в драку. Эту новость не мог обойти вниманием известный блогер, журналист и телекомментатор Василий Уткин.
В своём телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин» он написал, что не видит в таких конфликтах ничего страшного. Журналист отметил, что в команде сосуществуют 25 «амбициозных самцов», которые бьются не только за 11 позиций на футбольном поле, но и за славу, поэтому такие стычки вполне возможны.

Поиронизировал Уткин и относительно несопоставимых физических данных игроков. Дзюба, рост которого 196 сантиметров и вес около 96 килограммов, явно превосходит по габаритам несколько субтильного Пиняева (170 сантиметров, 62 килограмма). 

«Когда я прочитал новость о том, что в раздевалке «Локо» подрались Пиняев и Дзюба, я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть — один в весе петуха (так раньше называлась весовая категория до 53 килограммов в боксе - прим. ред.), другой в весе курицы, и забыл об этом думать», — заявил комментатор.

Также Уткин раскритиковал пресс-службу «Локомотива» за слишком пресное, по его мнению, и неинтересное сообщение об инциденте. Зная склонность самого журналиста к эпатажу и хлёстким эпитетам, что он изобразил бы стычку в духе поединка Челубея с Пересветом.

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#журналист
#рост
#футбол
#конфликт
#драка
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Норвежец Бьорндален пожелал российским биатлонистам вернуться на соревнования
15 ноября 2023, 11:49

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом по биатлону, пожелал российским и белорусским спортсменам вернуться на международную арену. Он выразил надежду, что после завершения спецоперации их допустят до соревнований.
Норвежский спортсмен отметил, что позиция Международного союза биатлонистов (International Biathlon Union, IBU), который оставил в силе отстранение российских и белорусских атлетов от международных стартов, с самого начала была предельно ясна.

«Надеюсь, что военный конфликт закончится как можно скорее, что все снова нормализуется и у россиян с белорусами будет возможность соревноваться», — сказал прославленный чемпион.

Следует отметить, что норвежец женат на знаменитой белорусской биатлонистке, четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой. Летом у них родилась вторая дочь. В настоящее время звёздная пара чемпионов проживает в Белоруссии.

Уле-Эйнар Бьорндален — самый титулованный биатлонист в истории этого вида спорта. Он восемь раз выигрывал золотые медали Олимпийских игр, 20 раз становился чемпионом мира, а также шесть раз завоёвывал Кубок мира по итогам сезона.

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#турнир
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ХК «Витязь» второй раз подряд победил «Сочи» в матче КХЛ
15 ноября 2023, 11:36

Фото: пресс-служба ХК «Витязь»

Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу в гостях над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в ледовом дворце «Большой» завершилась со счётом 3:1.
Шайбы у победителей забросили Дерек Барак, Александр Яремчук и Скотт Уилсон. На седьмой минуте третьего периода Кирилл Рассказов отыграл одну шайбу.
 
Это уже вторая подряд победа подопечных Дмитрия Рябыкина над «Сочи». Днём ранее матч закончился с результатом 3:2 в пользу гостей. Следующую игру ХК «Витязь» проведёт на выезде с минским «Динамо».

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#хоккей
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#хк витязь
#подмосковье
#московская область
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Спортсменки из Мытищ стали призерами Чемпионата мира по всестилевому каратэ
15 ноября 2023, 11:22

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Мытищинские спортсменки стали победителями чемпионата и первенства мира по всестилевому карате. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Чемпионат прошел в Орле с 6 по 11 ноября.

В соревнованиях приняли участие почти 3 тысячи спортсменов из Австрии, России, Азербайджана, Анголы, Армении, Бенина, Гвинеи, Германии, Греции, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Киргизии Конго, Кот-д’Ивуара, Кубы, Марокко, Молдовы, Республики Абхазия, Республики Беларусь, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана и Южной Осетии.

По итогам схваток чемпионата победителем чемпионата и первенства мира по всестилевому каратэ стала Мария Колесникова. Она является  чемпионкой мира в индивидуальном зачёте и двукратным бронзовым призёром первенства мира.

Кроме этого, Мария Колесникова, Анна Серых и Кира Родионова стали золотыми призерами в групповых упражнениях среди юниоров. Также Анна серых выиграла серебро на взрослом чемпионате.

Стоит отметить, что на чемпионате мира Мария Колесникова выполнила норматив  и стала заслуженным мастером спорта России.

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#серебро
#каратэ
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#чемпионат мира
#подмосковье
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МОК рекомендовал национальным спорткомитетам бойкотировать Игры дружбы в России
15 ноября 2023, 11:12

Фото: istockphoto/BalkansCat

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к национальным спортивным федерациям и комитетам с предостережением от участия во Всемирных играх дружбы, проведение которых запланировано с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
В МОК считают, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. Об этом сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, его комментарий приводит портал Inside the games. Игнорируя и так уже основательно подзабытый лозунг «Спорт вне политики», чиновник в открытую заявил о нарастающей политизации современного спорта. Впрочем, исходя из последних решений МОК и его президента Томаса Баха, это и так было очевидно, учитывая откровенную дискриминацию российских атлетов.



Вполне понятно, что МОК просто-напросто опасаются конкуренции со стороны Игр дружбы, а также игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 23 июня. На них ведущие спортсмены из разных стран смогут проверить себя в преддверии стартующей 26 июля Олимпиады в Париже. Учитывая умение России проводить крупные турниры и способность привлекать спонсоров опасения МОК и Томаса Баха вполне понятны. Следовательно, нужно включить политические рычаги давления, чтобы не допустить участия спортсменов из разных стран в соревнованиях, проводимых в России.

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#спорт
#портал
#спортсмены
#рекомендации
#мок
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«Аль-Наср» Роналду может сыграть в Лиге чемпионов
УЕФА может пригласить «Аль-Наср», где играет Роналду, в Лигу чемпионов
15 ноября 2023, 00:44

Фото: iStock/alphaspirit

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность включения саудовского клуба «Аль-Наср» в список участников европейской Лиги чемпионов. Об этом сообщил журналист Али Аль-Харби в социальных сетях.
По его информации, руководство УЕФА выражает заинтересованность в приглашении саудовского клуба, основываясь на его высокой популярности, особенно учитывая присутствие португальского нападающего Криштиану Роналду в команде.

С 2024 года формат Лиги чемпионов будет изменен, увеличив количество участвующих команд с 24 до 36. Групповой этап заменит единая лига, где каждый клуб проведет не менее десяти матчей с десятью различными соперниками, пять из которых на своем поле и пять — в гостях.

Криштиану Роналду присоединился к «Аль-Наср» 2 января, подписав контракт на сумму €200 млн в год. Помимо этого, сообщалось о дополнительных бонусах как для самого футболиста, так и для его семьи. Роналду - пятикратный обладатель «Золотого мяча», ранее он выступал за такие клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

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#клуб
#семьи
#отец
#уефа
#контракт
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Более 80 дубненцев получили значки за сдачу нормативов ГТО
14 ноября 2023, 17:00

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Ещё 83 дубненца сдали нормы ГТО, причём абсолютное большинство получило золотые значки. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Награды по итогам II квартала 2023 года вручались в торжественной обстановке. Среди отличившихся – дети и подростки, которые занимаются в спортивных школах. Многие сдали нормативы ГТО во время отдыха в летних лагерях.
«Комплекс «Готов к труду и обороне» рассчитан на людей разного возраста, начиная с шести лет. Участвовали целыми семьями и даже не два поколения, а братья и сёстры, папы и мамы, бабушки и дедушки», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он назвал сдачу нормативов ГТО очень перспективным направлением и хорошим стимулом для вовлечения жителей в систематические занятия физкультурой. 
 
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