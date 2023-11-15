В Московской области состоится открытый чемпионат мира по грэпплингу WGF

Фото: istockphoto /Miljan Živković
Открытый чемпионат мира по грэпплингу WGF пройдет в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования пройдут 18 и 19 ноября в Красногорске в Крокус Сити Холле.
В чемпионате примут участие около 800 спортсменов из Индии, Казахстана, Алжира, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии и Норвегии. Россию будут представлять 35 регионов.
Кроме этого, соревнования проводятся в возрастной категории от 6 до 60 лет. спортсмены продемонстрируют свои навыки в таких дисциплинах как «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».
Стоит отметить, что призовой фонд чемпионата составит почти два миллиона рублей.
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В чемпионате примут участие около 800 спортсменов из Индии, Казахстана, Алжира, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии и Норвегии. Россию будут представлять 35 регионов.
Стоит отметить, что призовой фонд чемпионата составит почти два миллиона рублей.
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Мира Полтева