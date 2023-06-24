В Москве отменены все футбольные матчи из-за режима КТО

istockphoto/alphaspirit
Все матчи под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения
Все футбольные матчи в столице отменили из-за режима контртеррористической операции. Об этом сообщили на официальном сайте Московской федерация футбола.
В Российской премьер-лиге рассказали, что следят за событиями в стране. Футболисты продолжают подготовку к новому сезону.
Ранее Андрей Воробьёв призвал не поддаваться провокациям во время режима КТО. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что вся страна должна работать на одну задачу, быть вместе и не поддаваться на провокации, чтобы не допустить разлома внутри государства и народа
Андрей Воробьев подчеркнул, что «в эти минуты наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость. Мы не должны их подвести».
В Российской премьер-лиге рассказали, что следят за событиями в стране. Футболисты продолжают подготовку к новому сезону.
Андрей Воробьев подчеркнул, что «в эти минуты наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость. Мы не должны их подвести».
Мария Фирсова