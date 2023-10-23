В Москве скончался известный хоккеист «Динамо» Дмитрий Суханов

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В возрасте 49 лет в Москве скончался бывший защитник клуба «Динамо» Дмитрий Суханов, об этом сообщает Telegram-канал.
Причиной смерти спортсмена стала острая сердечная недостаточность. Как сообщает СМИ, «последние годы он ходил, опираясь на хоккейную клюшку».
Обнаружил тело Суханова его близкий друг - бывший коллега по «Динамо» хоккеист Евгений Грибко. По его словам, в последнее время погибший много жаловался на здоровье, боли в ногах и низкое давление. Даже передвигаться по квартире ему удавалось с трудом.
Суханов завершил свою карьеру в большом спорте еще в 1997 году. Начиная с 2014 года он работал тренером команды «Русичи» из Российской товарищеской лиги.
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Обнаружил тело Суханова его близкий друг - бывший коллега по «Динамо» хоккеист Евгений Грибко. По его словам, в последнее время погибший много жаловался на здоровье, боли в ногах и низкое давление. Даже передвигаться по квартире ему удавалось с трудом.
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Евгения Парфентьева