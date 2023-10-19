В новосибирском поселке обрушился железобетонный мост

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В ночь на четверг в поселке Базово Чулымского района Новосибирской области произошел обвал автомобильного железобетонного моста. На счастье, в результате происшествия никто не пострадал. Один участок дороги, включая восемь частных домов, где живут 26 человек (в том числе девять детей и один маломобильный гражданин), передает ТАСС. Учебные занятия в школе отменены на 19 октября.
По информации Территориального управления автодорог региона (ТУАД), мост периодически проходил технические проверки, и в последнее время не использовался для транспортировки крупногабаритных грузов. Мост, построенный в 1971 году через реку Карасук, имел длину 45 метров и грузоподъемность 23 тонны. В результате обвала разрушилось 30 метров моста, включая два пролета.
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области установило объезд для автомобилей длиной 30 километров. Чтобы достичь районного центра Чулым из Базово, автомобилистам следует направиться в районный центр Ордынское через поселок Петровский.
Согласно ТУАД, поставки в поселок будут поддерживаться с двух сторон, и затруднений в снабжении не предвидится. На месте происшествия установлены ограждения и знаки, ограничивающие движение всех видов транспорта. В настоящее время рассматривается вопрос о восстановлении моста.
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Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области установило объезд для автомобилей длиной 30 километров. Чтобы достичь районного центра Чулым из Базово, автомобилистам следует направиться в районный центр Ордынское через поселок Петровский.
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Артем Кузьмин