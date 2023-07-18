В оргкомитете Олимпиады ожидают решение по участию россиян и белорусов не раньше сентября

Фото: iStock/Mei Hwajyan
«Мы будем рады атлетам, которые прошли квалификацию и участие которых подтвердили Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийских комитет», — добавил Эстанге.
Отмечается, что со стороны Международного паралимпийского комитета точное решение еще не принято.
Читайте также:
Глава ОКР обвинил МОК в нарушении прав человека
Поздняков: Россия не получала приглашения к участию в Азиатских играх
Олимпийские чемпионы и призёры запустили благотворительный проект «СВОи дети»