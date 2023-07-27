В Петербурге пройдёт спортивный фестиваль с участием африканских и российских студентов

Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа, запрещающего украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых принимают участие атлеты из России или Белоруссии. Он уже опубликован на сайте ведомства. В новой редакции приказа запрет распространяется только на тех спортсменов из этих стран, которые «явно выражают» свою к ним принадлежность или используют соответствующую национальную символику.