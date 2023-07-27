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В Петербурге пройдёт спортивный фестиваль с участием африканских и российских студентов

27 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/ronstik

В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль пляжных видов спорта, в котором примут участие студенты из африканских стран и России. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Организатор мероприятия, бизнесмен Григорий Москвин рассказал, что идея провести спортивные соревнования, которые объединят людей разных стран и культур, пришла к нему после того, как он увидел конфликт армянских парней с русскими. Он захотел, чтобы люди разных национальностей через спорт учились говорить на одном языке, поддерживать и понимать друг друга. Первое такое мероприятие прошло четыре года назад, уточняет «Петербургский дневник».

Провести спортивные соревнования, приуроченные к саммиту «Россия – Африка», планируется 28 июля. Студенты из африканских стран и России смогут сыграть в пляжный волейбол и бадминтон, поучаствовать в эстафетах на песке. Призёры получат медали.

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Спортсменка Роднина указала на причины участия россиян и украинцев на общих соревнованиях
27 июля 2023, 17:29

Фото: iStock/Aquir

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала допуск украинских спортсменов на соревнования вместе с россиянами и белорусами.
В беседе с RT она сообщила, что у Украины не было другого выбора, поскольку, по заявлениям МОК, никакая дискриминация по национальному признаку не принимается. Если они хотят оставаться в спорте, им придётся принять эти правила.

Также Роднина уточнила, что для России сейчас главное – дождаться снятия ограничений с российских спортсменов, которые вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Министерство молодёжи и спорта Украины сняло запрет на участие в международных соревнованиях украинских спортсменов наравне с участниками из России и Белоруссии.

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#соревнования
#россия
#украина
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Минспорт позовёт украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы
Министр спорта Матыцин заявил, что Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы
27 июля 2023, 17:14

Фото: iStock/macky_ch

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство планирует позвать украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы. Об этом он сообщил на полях саммита Россия - Африка.
По словам министра, Россия намерена пригласить к участию украинских атлетов в играх, которые состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. 

Матыцин подчеркнул, что прибывшим спортсменам будет обеспечена безопасность на территории России. Он также добавил, что атлеты могут не сомневаться в равных правах на участие в соревнованиях.

В играх будет представлено 27 видов спорта. Проходить соревнования будут в столичных «Лужниках».

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#россия
#безопасность
#соревнования
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Украинским спортсменам разрешили выступать вместе с россиянами и белорусами
Министерство молодежи и спорта Украины дало своим спортсменам разрешение соревноваться с атлетами из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе.
27 июля 2023, 03:05

Фото: iStock/Zerbor

Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа, запрещающего украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых принимают участие атлеты из России или Белоруссии. Он уже опубликован на сайте ведомства. В новой редакции приказа запрет распространяется только на тех спортсменов из этих стран, которые «явно выражают» свою к ним принадлежность или используют соответствующую национальную символику.
Фактически это означает, что спортсмены из России и Белоруссии, выступающие в нейтральном статусе, не станут причиной для отказа украинских атлетов от участия в международных соревнованиях.

В предыдущий раз текст данного приказа менялся 19 июня. Тогда запрет на участие официальных делегаций Украины в соревнованиях, где присутствовали спортсмены из РФ или Белоруссии, был изменен на совет их «не командировать».

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гуцайт заявил, что в Киеве идет обсуждение вопроса об участии украинских спортсменов в турнирах, где также будут состязаться атлеты из России и Белоруссии под нейтральными флагами.

Напомним, что 14 апреля 2023 года Минспорта Украины официально запретило своим спортсменам участвовать во всех турнирах, где участвуют или могут участвовать россияне или белорусы. Те федерации, которые рискнули бы нарушить этот запрет, лишились бы статуса национальных. Однако в ответ Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что любое национальное правительство, включая и украинское), не вправе решать, какие атлеты имеют право участвовать в международных соревнованиях, а какие — нет.

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#минспорта
#запрет
#рф
#украина
#белоруссия
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Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян
Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян
25 июля 2023, 23:11

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян выразил беспокойство министру спорта Великобритании, указывая, что ограничение на въезд российских спортсменов может уменьшить вероятность проведения велосипедных соревнований в этой стране.
Ранее глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР)  Вячеслав Екимов объявил, что российские велогонщики не смогут участвовать в чемпионате мира в Глазго (Шотландия), так как в краткий срок им не удалось получить британские визы.

«Учитывая стремление Великобритании и ее достижения в организации международных спортивных событий, я чувствую долг предупредить о нашей тревоге, что подобные действия могут повлиять на будущее рассмотрение британских заявок на проведение мероприятий UCI. Я искренне верю, что в любом взаимодействии основой является доверие. Отсутствие доверия со стороны британского правительства к нашей организации снижает нашу уверенность в готовности страны организовывать спортивные мероприятия в ближайшие годы», — цитирует The Times письмо Лапартьяна к министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю.
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#велоспорт
#Великобритания
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150 шахматистов собрал первый этап Кубка Сергея Карякина в Одинцове
25 июля 2023, 19:11

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Около 150 человек приняли участие в первом этапе Кубка Сергея Карякина, который прошёл в парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования были приурочены к международному дню шахмат и объединили любителей и профессиональных шахматистов. На соревнования приехали и ребята из Донецкой Народной Республики. 
 
Президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры с 15 юными шахматистами. Девять из них приехали из ДНР. Никита Щербаков из Донецка – единственный, кто сыграл с гроссмейстером вничью. 
 
Результаты первого этапа кубка можно найти на сайте
 
В парке были организованы площадки для шахматных матчей, большие шахматы и фотозоны, где посетители могли пообщаться, сфотографироваться и получить автограф гроссмейстера.
 
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Главная цель турнира – популяризация массового спорта. 
 
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#Одинцово
#спорт
#шахматы
#турнир
#гроссмейстер
#Сергей Карякин
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Учебно-тренировочный комплекс МГАФК в Малаховке откроют этой осенью
25 июля 2023, 16:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физической культуры откроют этой осенью. Об этом стало известно во время поездки в Люберцы губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который осмотрел строящийся комплекс вместе с министром спорта России Олегом Матыциным.
Они увидели крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, бассейны, тренажёрный зал и научные лаборатории, где будут заниматься спортсмены. Также Воробьёв и Матыцин встретились со студентами и преподавателями академии.

Объект начали строить в 2020 году. Открытие центра запланировано на сентябрь-октябрь этого года. 
«Это уникальное высшее учебное заведение, которое находится у нас в Малаховке. Оно готовит преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физической культуре и реабилитации. Вы знаете, насколько востребована спортивная инфраструктура. В центре смогут заниматься и те, кто учится своему профессиональному ремеслу из 50 регионов страны, и, самое главное – дети, которые живут вокруг», – сказал Воробьёв
Открытие центра позволит проводить занятия по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, хоккею и фигурному катанию. Там смогут заниматься не только около 3 тыс студентов академии, но и сборные команды России. А у будущих тренеров появится возможность участвовать в тренировочном процессе лучших спортсменов страны. Кроме того, комплекс будет доступен для всех жителей Подмосковья. 
«Московская академия физической культуры – один из старейших вузов нашей отрасли. Создание современной инфраструктуры привлечёт большое внимание и абитуриентов, и, самое главное, жителей Московской области с точки зрения занятия спортом. Мы сейчас пересматриваем профессиональные стандарты, чтобы студенты могли трудиться в общеобразовательных и в спортивных школах, других спортивных организациях. В лице Андрея Юрьевича, правительства Московской области я вижу очень надёжных партнеров. Мы обсудили перспективы ещё более тесного взаимодействия. Надеюсь, что эти планы перерастут в конкретные результаты», – отметил Матыцын
Проректор по научной работе МГАФК, доктор наук, профессор Павел Квашук рассказал, что на базе Академии планируют создать научно-практический центр для физической реабилитации.
«Мы здесь планируем, помимо спортивной и образовательной деятельности, развивать восстановительные средства и сделать центр физической реабилитации. Он будет работать на нужды населения, людей, которые сегодня вернулись с СВО с проблемами со здоровьем. Уже разработали концепцию. Перспективы у нас хорошие. Есть кадровый потенциал, молодые специалисты, преподаватели, магистранты, аспиранты», – поделился планами Квашук. 
В 2021 году Московская государственная академия физической культуры отметила 90-летний юбилей. За это время в ней подготовили больше 28 тыс тренеров и спортсменов, многие из которых получили мировую известность. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Малаховка
#спорт
#МГАФК
#строительство
#Олег Матыцин
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В России гонки дронов и лазертаг признали видами спорта
В России гонки дронов и лазерный бой признали видами спортом
25 июля 2023, 00:59

Фото: Фотобанк Московской области

Министерство спорта РФ признало гонки беспилотников и лазерный бой видами спорта. Соответствующий документ за подписью министра спорта Олега Матыцина опубликован на российском портале правовой информации.
Кроме того, спортом стали многоборье ГТО, воздушная гимнастика, авиационные гонки, брейкинг и фиджитал-спорт.

Глава Федерации лазертага РФ Дмитрий Солодов отметил, что этот вид спорта является самым безопасным и открывает огромные перспективы. По его словам, лазерный бой будет использоваться в ходе начальной военной подготовки.

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#гонки дронов
#лазертаг
#спорт
#Россия
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Россиянка Андреева обыграла украинку Ястремсткую на теннисном турнире в Швеции
24 июля 2023, 21:05

Фото: iStock/microgen

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Швеции, обыграв украинку Даяну Ястремскую. Об этом сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Андреевой 16 лет, она стоит на 64 месте рейтинга WTA. Она ещё не разу не выигрывала на турнире Женской теннисной ассоциации, но в текущем сезоне дола до финала юниорского Australian Open. Кроме того, она вышла в четвёртый круг Уимблдона.

Её сопернице Ястремской 23 года, она находится на 145 месте мирового рейтинга и имеет три победы в WTA. Лучшего результата в своей спортивной карьере она добилась в 2019 году на турнире Уимблдона.

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#спорт
#теннис
#WTA
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Мастер спорта Носов обвинил МОК в нарушении правил допуска российских спортсменов
24 июля 2023, 20:04

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Общественный деятель, призёр Олимпийских игр Дмитрий Носов в беседе с Царьградом назвал действия Олимпийского комитета беспределом.
Он сообщил, что отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований связано с политической ситуацией, однако ни в одном документе не даётся разрешения на принятие таких мер.

Кроме того, государство не имеет права финансировать поездку с такими условиями.

«Это чистой воды политический заказ, попытка унизить страну. Я бы не поехал. А если за свой счёт кто-то хочет ехать, то это его право», – высказался эксперт в интервью Царьграда.

Также он уточнил, что сложившаяся ситуация не помешает российским спортсменам выполнять свои обязанности, поскольку найти альтернативу Олимпийским играм государству под силу. 

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#спорт
#Олимпиада
#нарушение
#МОК
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