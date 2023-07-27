В Петербурге пройдёт спортивный фестиваль с участием африканских и российских студентов

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В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль пляжных видов спорта, в котором примут участие студенты из африканских стран и России. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Провести спортивные соревнования, приуроченные к саммиту «Россия – Африка», планируется 28 июля. Студенты из африканских стран и России смогут сыграть в пляжный волейбол и бадминтон, поучаствовать в эстафетах на песке. Призёры получат медали.
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