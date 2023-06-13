В Петербурге пройдёт Кубок стран ШОС по кикбоксингу

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Откроет Кубок глава Республики Калмыкия, многократный чемпион мира по различным видам спортивных единоборств Бату Хасиков. В рамках турнира пройдёт десять поединков с участием спортсменов из России, Китая, Индии, Ирана, Казахстана и других стран. Так, будет поединок между чемпионом мира и Европы и интерконтинентальным чемпионом в полусреднем весе Владиславом Туйновым и китайским спортсменом Тан Сяо Фэном, а также бой россиянина Александр Стецуренко и белорусского атлета Максима Сподаренко.
Ранее стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции и в 23-й раз стал победителем турнира Большого шлема. По этому показателю он установил мировой рекорд, обойдя испанца Рафаэля Надаля, на счету которого 22 «Шлема». Так, в финальном матче «Ролан Гаррос» 2023 года Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда.со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.