В Петербурге стартовал забег в рамках ПМЭФ-2023

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В забеге в рамках Петербургского международного экономического форума принимают участие 1,5 тысячи человек
Забег в рамках Петербургского международного экономического форума стартовал утром в четверг, 15 июня, совместно с проектом «Лига Героев», передаёт «РЕН ТВ».
В спортивном мероприятии примут участие 1,5 тыс. человек. Им предстоит преодолеть трассу протяжённостью пять километров, которая проходит по Невскому проспекту и через все основные достопримечательности Питера.
Председатель Комитета по физической культуре и спорту правительства города Антон Шантырь добавил, что вечером в рамках ПМЭФ-2023 состоится футбольный матч.
Ранее «Радио 1» сообщало, что новую Lada X-Cross 5 презентовали в рамках ПМЭФ-2023.
В спортивном мероприятии примут участие 1,5 тыс. человек. Им предстоит преодолеть трассу протяжённостью пять километров, которая проходит по Невскому проспекту и через все основные достопримечательности Питера.
«Будем бить команду Росконгресса», — приводятся в сообщении его слова.Напомним, что в среду, 14 июня, в северной столице начался Петербургский международный экономический форум. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В форуме примут участие свыше 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Традиционно, главным событием мероприятия станет выступление президента России Владимира Путина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что новую Lada X-Cross 5 презентовали в рамках ПМЭФ-2023.
Яна Таёжная