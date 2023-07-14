В Подмосковье 22 июля стартует шахматный Кубок Карякина

22 июля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной стартует Кубок президента Федерации шахмат Московской области, международного гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Впервые турнир прошёл в Подмосковье в 2022 году и стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». В нём участвовали более 100 шахматистов.
В этом году кубок проведут в три этапа. Первый этап, приуроченный к международному дню шахмат, состоится 22 июля в Одинцове, второй – 13 августа в парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово. Заключительный проведут 3 сентября в щёлковской усадьбе Гребнево.
На каждом этапе участники сыграют турнир по быстрым шахматам с контролем 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход.
Особенность турнира, как и в прошлом году, – проведение всех встреч в парках под открытым небом.
Стать участником кубка можно, заполнив до 18 июля заявку по ссылке.
Для зрителей и посетителей парка в дни проведения кубка подготовят интерактивную программу, которая поможет окунуться в атмосферу шахматных баталий. Каждый сможет лично пообщаться с Сергеем Карякиным, сфотографироваться с ним и получить автограф.
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва для популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья.
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В этом году кубок проведут в три этапа. Первый этап, приуроченный к международному дню шахмат, состоится 22 июля в Одинцове, второй – 13 августа в парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово. Заключительный проведут 3 сентября в щёлковской усадьбе Гребнево.
Особенность турнира, как и в прошлом году, – проведение всех встреч в парках под открытым небом.
Стать участником кубка можно, заполнив до 18 июля заявку по ссылке.
Для зрителей и посетителей парка в дни проведения кубка подготовят интерактивную программу, которая поможет окунуться в атмосферу шахматных баталий. Каждый сможет лично пообщаться с Сергеем Карякиным, сфотографироваться с ним и получить автограф.
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва для популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья.
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Лора Луганская