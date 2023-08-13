В Подмосковье определились победители и призёры чемпионата России по конкуру

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Мастер спорта международного класса Наталия Симония и полукровный 17-летний мерин Клён второй год подряд стали победителями чемпионата России по конкуру. Соревнования прошли в конноспортивном центре Horseka в Черноголовке.
Всадники со всей страны участвовали в лично-командном чемпионате по преодолению препятствий.
К финальному маршруту Гран-при с высотой препятствий до 155 см дуэт подошел в ранге лидеров, выиграв первый скоростной маршрут и командное двухгитовое испытание. Второе место занял Сергей Петров, третье – Всеволод Стариков. На маршруте Гран-при победила Дарья Самохина.
В финальный день чемпионата России по конкуру организаторы представили шоу-программу – театрализованный номер «Цыганка». Также состоялась премьера трейлера художественного фильма «Чемпион», созданного при поддержке Федерации конного спорта России.
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К финальному маршруту Гран-при с высотой препятствий до 155 см дуэт подошел в ранге лидеров, выиграв первый скоростной маршрут и командное двухгитовое испытание. Второе место занял Сергей Петров, третье – Всеволод Стариков. На маршруте Гран-при победила Дарья Самохина.
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Лора Луганская