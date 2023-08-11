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В Подмосковье определят чемпиона России по конкуру в личном первенстве

11 августа 2023, 20:37

Фото: пресс-служба соревнований

Имя чемпиона России по конкуру в личном первенстве станет известно 13 августа, сообщили организаторы чемпионата страны. Соревнования стартовали в подмосковном КСК Horseka.
Призовой фонд чемпионата составит 2 млн рублей.

В этом году организатор турнира, конноспортивный клуб Horseka Sport, добавил в соревнования элементы развлекательной программы. В воскресенье между этапами турнира зрителей ждет большое шоу.


Откроет программу флаговое шоу «Гардарика» из Санкт-Петербурга. Специально для финала чемпионата был поставлен номер «Цыганка» с участием цыганских упряжных лошадей.

Также гости КСК получат уникальную возможность увидеть цирковое шоу с участием знаменитых акробатов. А в финале гостей ждёт выступление певицы Пелагеи.

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#спорт
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#московская область
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30 тысяч человек примут участие в фестивале «БОКСЗАБЕГ»
11 августа 2023, 18:41

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 12 августа в Серпухове будут проводить «БОКСЗАБЕГ», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.

Масштабное спортивно-массовое мероприятие «БОКСЗАСПОРТ» под эгидой Международных Игр Дружбы пройдет 12 августа в центре города Серпухов и на городском пляже на берегу реки Оки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. 

Организаторы спортивного мероприятия ожидают участие около 30 тысяч человек. 


Призовой фонд спортивно-массового мероприятия составит 20 миллионов рублей. 

«Мы предлагаем задержаться в Серпухове на весь день или заранее спланировать свои выходные. В городе располагаются одни из лучших ресторанов Московской области, находится подмосковная „Третьяковка“ — так называют Серпуховский историко-художественный музей. Неподалеку расположен один из самых маленьких заповедников в стране, где можно понаблюдать за зубрами и бизонами», — рассказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры.

Подробную информацию о программе «БОКСЗАБЕГа» можно узнать на официальном сайте мероприятия. Там же можно пройти регистрацию. 

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Роналду могут арестовать за то, что он перекрестился
В Саудовской Аравии хотят арестовать Роналду за то, что он перекрестился
11 августа 2023, 15:52

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Чемпиона Европы по футболу Криштиану Роналду могут арестовать за то, что во время матча в Саудовской Аравии он перекрестился, сообщает Telegram-канал SHOT.
Роналду перекрестился неосознанно, так он отпраздновал гол. Португалец забыл, что на территории королевства запрещена демонстрация любой христианские жесты и символику. 

В СМИ напомнили, что Роналду не первый, кого постигла такая учесть. Ранее оманского игрока клуба «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали за татуировку с изображением Иисуса Христа.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон заявил, что решил сменить имя в честь президента России Владимира Путина из-за его невероятной энергетики. 8 августа 2023 года Джонсон заявил, что сменил свое имя на Кевин Владимирович.

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16 команд юных футболистов разыграют в Химках Кубок Игоря Акинфеева

«Зенит» выиграл в матче с «Крыльями Советов»

#футбол
#арест
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Определились первые лидеры Чемпионата России по конкуру
11 августа 2023, 10:38

Фото: Наталья Алексеева

В КСК Horseka Sport стартовал Чемпионат России по конкуру, за лидерство в котором борются 30 пар.
В категории HL – самом сложном зачете турнира спортивные пары борются за лидерство в командном и личном зачетах. 

Чемпионом первого турнирного дня стала обладательница чемпионского титула прошлого года, мастер спорта международного класса Наталия Симония.

В этом чемпионате Наталия принимает участие на двух лошадях, опытном и молодом.

Второе место отдали мастеру спорта международного класса Сергею Петрову, который выступал на лошади породы французский сель. 

ТРетье место получила молодая спортсменка, мастера спорта Дарья Самохина.

В пятницу, 11 августа, по результатам соревнований будет определяться лучшая спортивная пара России. 

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#чемпионат россии
#бронза
#курс
#лидерство
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16 команд юных футболистов разыграют в Химках Кубок Игоря Акинфеева
10 августа 2023, 16:22

Фото: Минспорт МО

16 команд подтвердили участие в традиционном турнире начинающих воспитанников футбольных академий России и Белоруссии «Кубок Игоря Акинфеева». Он пройдёт 21–22 августа, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Впервые «Кубок Игоря Акинфеева» провели в 2018 году. В этом году турнир переехал из Бронниц на стадион Новые Химки. В соревнованиях примут участие команды юных игроков 2011 года рождения.
 
На этот раз после первого игрового дня участники турнира встретятся с шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, бронзовом призёром чемпионата Европы 2008 года Игорем Акинфеевым. Они смогут задать ему вопросы и пообщаться на интересующие темы. В завершающий день турнира победители получают награды из рук легендарного вратаря.
 
Среди участников турнира – три команды из Московской области: «Мастер-Сатурн», «Химки» и «Витязь». Путём жеребьёвки клубы будут разбиты на четыре группы. Занявшие первые места в группах разыграют главный трофей турнира – «Кубок Игоря Акинфеева».
 
Клубы, занявшие вторые места, во второй раз в истории соревнований поборются за Кубок кипербола в круговом турнире. Первым обладателем кубка в прошлом году стала подмосковная команда «Мастер-Сатурн». Дисциплину кипербол развивает по инициативе Акинфеева Фонд «Страна Футбола».
 
Также в этом году снова пройдут соревнования среди вратарей – кипербаттлы, которые впервые проводили в прошлом году в Бронницах. Победителями тогда стали юные вратари ФК «Локомотив».
 
В 2018 и 2019 годах главный трофей соревнований завоевала команда «Мастер-Сатурн», в 2021-м – ФК «Строгино» (Москва), а в 2022 году – ФК «Чертаново» (Москва).

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#химки
#подмосковье
#московская область
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Американский боксер объяснил, как решился сменить имя в честь Путина
Американский боксер Джонсон заявил, что решил сменить имя в честь Путина из-за его энергетики
10 августа 2023, 13:47

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон заявил, что решил сменить имя в честь президента России Владимира Путина из-за его невероятной энергетики, в интервью «Матч ТВ».
8 августа 2023 года Джонсон заявил, что сменил свое имя на Кевин Владимирович.
 
«Я очень доволен! Лучше и быть не могло. Его энергетику нельзя не ощущать», - прокомментировал ситуацию боксер.

Напомним, ранее Джонсон обратился к Путин с просьбой о получении гражданства РФ.

«Я готов изменить свою жизнь. Я хотел бы обратиться к уважаемому президенту Владимиру Путину. Если вы смотрите это и если вы слушаете - я, Кевин Джонсон, хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру», - заявил боксер.

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Легионер «Динамо» покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити»
Игрок «Динамо» Норманн покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити»
10 августа 2023, 00:25

Фото: istockphoto/alphaspirit

Футболист «Динамо» из Норвегии Матиас Норманн покинул Россию после инцидента с дронами в «Москва Сити». Об этом рассказал глава клуба Павел Пивоваров, цитата которого опубликована на «Чемпионате».
«После того как дроны столкнулись с зданием Москва-Сити, Норманн отправил уведомления в „Ростов“ и „Динамо“ о намерении расторгнуть договор. Ссылаясь на произошедшее, он решил уехать», — сообщил Пивоваров.
Также он подчеркнул, что позиция клубов отличается от решения игрока, и они намерены защитить свои права в судебном порядке.

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#договор
#бпла
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#дроны
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«Зенит» выиграл в матче с «Крыльями Советов»
09 августа 2023, 21:18

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

«Зенит» одержал победу в матче группового этапа Кубка России, опередив самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Об этом сообщает «Лента.ру».
Игра проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Эта победа сохранила лидерство «Зенита» в группе C с шестью очками. При этом уточняется, что «Крылья Советов» не имеет ни одного очка и занимает третье место.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, который является действующим обладателем Кубка России, проиграл воронежскому «Факелу». Игра завершилась со счётом 1:0.

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#футбол
#кубок россии
#матч
#фк зенит
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«Факел» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка России
09 августа 2023, 21:05

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

ЦСКА проиграл воронежскому «Факелу». Об этом сообщает «Лента.ру».
В матче группового этапа Кубка России, который прошёл в Москве, футбольный клуб «Факел» из Воронежа одержал победу над ЦСКА, завершив игру со счётом 2:0. Но, несмотря на поражение, московская команда остаётся в лидерах в группе А с тремя очками.

Уточняется, что у клубов «Факел», «Сочи» и «Оренбург» аналогичное количество очков, однако они уступают место ЦСКА, который опережает их по другим показателям.

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#футбол
#кубок россии
#матч
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В Подмосковье во второй раз проведут «БОКСЗАБЕГ»
09 августа 2023, 14:50

Фото: официальный сайт мероприятия «БОКСЗАБЕГ»

12 августа в Серпухове будут проводить «Бокс забег», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.
«БОКСЗАБЕГ» — это открытое спортивное мероприятие для участников всех возрастов по улицам города Серпухов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры

Участие в «Бокс забеге» бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Для участия в забеге для всех участников старта, вне зависимости от возраста, необходимо наличие медицинской справки.

Подробную информацию о программе «БОКСЗАБЕГа» можно узнать на официальном сайте мероприятия. 

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#серпухов
#награды
#радио
#бокс
#мероприятия
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Подмосковье ищет медработников