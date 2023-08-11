В Подмосковье определят чемпиона России по конкуру в личном первенстве

Фото: пресс-служба соревнований
В этом году организатор турнира, конноспортивный клуб Horseka Sport, добавил в соревнования элементы развлекательной программы. В воскресенье между этапами турнира зрителей ждет большое шоу.
Также гости КСК получат уникальную возможность увидеть цирковое шоу с участием знаменитых акробатов. А в финале гостей ждёт выступление певицы Пелагеи.
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