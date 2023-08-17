В Подмосковье появился не имеющий аналогов в России спорткомплекс для гребного слалома

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр иностранных дел, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома России Сергей Лавров открыл спорткомплекс для гребного слалома в подмосковном посёлке Богородское. Он назвал открытие комплекса историческим событием.
«Впервые канал мирового класса, отвечающий всем международным критериям и даже превосходящий их по некоторым позициям, открывается в нашей стране. Мы долго шли к этой дате, многие годы преодолевали препятствия, которые не были связаны с водными порогами, но требовали мобилизации наших усилий. В итоге нам удалось решить все проблемы», – сказал министр, слова которого приводит ТАСС.Лавров добавил, что этот комплекс станет местом проведения соревнований общероссийского и международного масштаба. Главе МИД передали символический ключ от спорткомплекса. Уже на следующей неделе там состоится чемпионат России по гребному слалому.
В России этому сооружению нет аналогов, а в мире таких насчитывается не более 10.
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