В Подмосковье пройдет фестиваль единоборств

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Фестиваль пройдет в ледовом дворце спорта им. В. Харламова 11 ноября в 14:00.
Стать участником фестиваля сможет любой желающий.
В рамках фестиваля гостей ждут показательные бои и выступления спортсменов-единоборцев, а также мастер-классы от бойцов смешанных единоборств и разных стилей, самбистов, кик-боксеров и каратистов.
Также любой желающий сможет испытать свои силы и выносливость в жиме лежа и рывке гири. Кроме этого на фестивале можно будет измерить мощь своего удара и поучаствовать в лотерее.
Стоит отметить, что специальными гостями фестиваля стали Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и спортсмен-экстремал Сергей Чуприна. Мужчины прокажут гостям и участникам сценический силовой экстрим.
Кроме того, у всех желающих будет возможность попробовать свою силу в жиме лежа, рывке гири, а также измерить мощь своего удара и поучаствовать в лотерее.
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