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В Подмосковье пройдет фестиваль единоборств

01 ноября 2023, 09:17
Фото: istockphoto /Stanislav Chegleev

Фото: istockphoto /Stanislav Chegleev

В ноябре в Клину пройдет масштабный фестиваль единоборств. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль пройдет в ледовом дворце спорта им. В. Харламова 11 ноября в 14:00.


Стать участником фестиваля сможет любой желающий.

В рамках фестиваля гостей ждут показательные бои и выступления спортсменов-единоборцев, а также мастер-классы от бойцов смешанных единоборств и разных стилей, самбистов, кик-боксеров и каратистов.



Также любой желающий сможет испытать свои силы и выносливость в жиме лежа и рывке гири. Кроме этого на фестивале можно будет измерить мощь своего удара и поучаствовать в лотерее.


Стоит отметить, что специальными гостями фестиваля стали Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и спортсмен-экстремал Сергей Чуприна. Мужчины прокажут гостям и участникам сценический силовой экстрим.

Кроме того, у всех желающих будет возможность попробовать свою силу в жиме лежа, рывке гири, а также измерить мощь своего удара и поучаствовать в лотерее.


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#спортсмены
#мужчины
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The Times: АПЛ начала расследовать сделки «Челси» времён Романа Абрамовича
01 ноября 2023, 06:48

Фото: iStock/VV_Shots

Английская премьер-лига (АПЛ) открыла расследование в отношении футбольного клуба «Челси», сообщает британское издание The Times.
Как сообщает издание The Times, интерес контрольных органов лиги вызвали два трансфера десятилетней давности. Речь идёт о переходах тогдашних двух игроков махачкалинского «Анжи»— Виллиана и Самюэля Это’о — в «Челси», которым тогда владел российский бизнесмен Роман Абрамович. У функционеров АПЛ имеются основания полагать, что расчеты по этим сделкам были не полностью прозрачны.

За подобное нарушение «Челси» может грозить лишение очков в нынешнем чемпионате Великобритании. Но учитывая тот факт, что нынешнее руководство лондонцев само уведомило Английскую премьер-лигу о найденных нарушениях — санкции, скорее всего, будут смягчены.

Напомним, что старт расследованию был дан после того, как новые владельцы «Челси» сообщили АПЛ, футбольной ассоциации Англии, а также Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о ряде подозрительных финансовых транзакций в 2012-2019 годах.

Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году. С этого момента лондонский клуб дважды стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, дважды победителем Лиги Европы УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА, пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии, дважды обладателем Суперкубка Англии.

Весной 2022 года бизнесмен продал клуб американскому инвестору Тодду Бёли за 4,25 млрд фунтов стерлингов.

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#великобритания
#расследование
#футбол
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Теннисист Сафиуллин стал автором сенсации на турнире в Париже
РИА Новости: Теннисист Роман Сафиуллин сенсационно обыграл вторую ракетку мира
01 ноября 2023, 00:50

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский теннисист Роман Сафиуллин сотворил настоящую сенсацию на турнире серии «Мастерс» в Париже. Спортсмен уже во втором круге соревнований выбил из сетки испанца Карлоса Алькараса — чемпиона Уимблдона-2023, занимающего сейчас вторую строчку в мировом рейтинге.
Встреча Сафиуллина и Алькараса завершилась всего в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Такая уверенная победа россиянина, тем не менее, стала для него всего лишь первой, одержанной над соперником из топ-3 рейтинга мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). При этом в основную сетку парижского «Мастерса» Сафиуллин и вовсе попал из квалификации.

Далее Роману предстоит встреча со своим соотечественником Кареном Хачановым.

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#теннис
#париж
#россия
#спортсмены
#испания
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Юная фигуристка из Жуковского одержала победу в спортивном турнире
31 октября 2023, 20:33

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Фигуристка из спортивной школы «Метеор» из подмосковного Жуковского София Смирнова заняла первое на спортивном турнире, который прошел в Раменском. Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Отмечается, что София выступала по программе «Юный фигурист». Тренером юной спортсменки является Марина Качаева.

Судьи турнира оценивали навыки скольжения и представление программы.

Ранее сообщалось, что подмосковные боксёры завоевали 12 медалей на турнире памяти Коротаева. VIII традиционном турнире по боксу памяти четырёхкратного чемпиона СССР, призёра чемпионатов мира и Европы Олега Коротаева проходил с 23 по 29 октября в Москве. Всего в соревнованиях приняли участи 230 боксеров с семи регионов России.

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#фигурное катание
#спорт
#подмосковье
#дети
#жуковский
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Тренер Гладилин: Холанд и Мбаппе ещё не доросли до «Золотого мяча»
31 октября 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что у норвежца Эрлинга Холанда и француза Килиана Мбаппе не было шансов получить «Золотой мяч», так как они ещё не доросли в профессиональном плане до этой награды.
Он отметил, что награда аргентинца Лионеля Месси была ожидаемой.

«Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, и Месси был признан самым полезным игроком турнира. Этого уже достаточно для того, чтобы получить приз лучшему футболисту года. К тому же, он играл ярко и в «ПСЖ», и в США. А Холанд и Мбаппе ещё не доросли до его уровня, пусть он уже и возрастной. Для получения «Золотого мяча», надо, чтобы команда футболиста добилась результата. Аргентина выиграла чемпионат мира. С учетом этого у Холанда и Мбаппе не могло быть шансов по определению», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Гладилин.

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#награда
#спорт
#футбол
#спортсмены
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Хоккеист Черкас ожидает шикарного матча СКА и «Ак Барса»
31 октября 2023, 16:26

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас заявил, что ожидает от матча СКА и «Ак Барса», который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, шикарной игры.
«Жду шикарного хоккея, даже уверен — такой хоккей мы и увидим. Великолепные мастера собраны в обеих командах, будет на что посмотреть. Насколько я знаю, все билеты на игру СКА и «Ак Барса» давно проданы. Ажиотаж большой вокруг матча», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Черкас.

При этом, он считает, что СК не хватает стабильности в команде.

Уточняется, что на данном этапе клуб из Казани — третий в Восточной конференции, а СКА замыкает восьмерку на «Западе». Сегодня состоится первая дуэль команд в сезоне.

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#спорт
#хоккей
#нхл
#ск
#матч
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Аршавин предрёк Холанду и Мбаппе «Золотые мячи»
31 октября 2023, 16:17

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Экс-полузащитник сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал итоги голосования за звание лучшего футболиста года, отметив, что норвежец Эрлинг Холанд и француз Килиан Мбаппе, занявшие второе и третье места соответственно, тоже получат «Золотые мячи».
«Месси выиграл Кубок мира, в отличие от тех, кто стал вторым и третьим в голосовании. Поэтому Лео с наградой. Но и Холанд, и Мбаппе еще получат свои «Золотые мячи», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Аршавин.

Ранее кубок «Золотой мяч» в восьмой раз получил аргентинский футболист Лионель Месси.

При этом, сообщалось, что нападающий сборной Аргентины и американского футбольного клуба «Интер Майами», чемпион мира Лионель Месси заранее получил информацию о том, что в очередной раз выиграл престижную премию «Золотой мяч» — уже в восьмой раз в своей карьере.

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#кубок мира
#футболист
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Подмосковные спортсмены приняли участие в Первенстве России по бобслею
31 октября 2023, 15:52

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Бобслеисты из Подмосковья завоевали три медали на первенстве России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство по бобслею проходило с 28 по 30 октября в Сочи.

Спортсмены из Московской области завоевали два золота и одно серебро в трех дисциплинах.

Степан Дубинко и Алексей Лаптев стали первыми в мужских двойках, обойдя представителей Москвы и Краснодарского края. В соревнованиях между женских пар Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец стали золотыми призерами, вторыми и третьими стали спортсменки из Краснодарского края.

Стоит отметить что подмосковные спортсменки побили взрослый рекорд олимпийской трассы «Санки».

Кроме этого, в дисциплине «монобоб», Анастасия Курышева завоевала серебряную медаль.

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#серебро
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23 тысяч знаков отличия ГТО получили жители Подмосковья
31 октября 2023, 13:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 23 тысяч знаков отличия ГТО получили жители Подмосковья с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Жители Московской области с января 2023 года получили почти 16 тысяч золотых, около 4,5 тысяч  серебряных и 3 тысячи бронзовый значков ГТО.

«Комплекс ГТО пользуется большой популярностью в Подмосковье, только с начала года знаки отличия получили свыше 23 тысяч жителей региона, если для сравнения, то в прошлом году за аналогичный период было вручено порядка 13,5 тыс. знаков. У нас в регионе работает 68 центров, где можно сдать нормативы ГТО. Напомню, что для абитуриентов он дает дополнительные баллы при поступлении в колледж или ВУЗ», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит отметить,что лидерами по количеству значков стали Химки, Красногорск и Раменское.

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Овечкин нарядился в костюм египетского фараона на празднование Хеллоуина
31 октября 2023, 13:12

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российский хоккеист Александр Овечкин отправился на празднование Хеллоуина в костюме древнеегипетского фараона. Знаменитого форварда в таком образе поддержала его супруга Анастасия, также одевшаяся в египетском стиле.
Судя по фотографии, опубликованной в телеграм-канале Анастасии Овечкиной, такие наряды супруги выбрали для празднования Хеллоуина, также известного как канун Дня всех святых. Он традиционно отмечается в англоязычных странах в ночь с 31 октября на 1 ноября. По обычаю люди наряжаются в этот день в разные необычные костюмы.

Александр Овечкин — капитан и лучший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». За свою заокеанскую карьеру форвард забросил в ворота соперников 824 шайбы. До «вечного» рекорда великого Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось забить еще 70 голов. 38-летний российский игрок проводит в НХЛ 19-й сезон.





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