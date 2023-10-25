В Подмосковье пройдет международный турнир по кикбоксингу

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Всего в соревнованиях примут участие свыше 600 спортсменов из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Ирана, Италии, Индии, Китая, Киргизии, Молдавии и 60 регионов России. Участники будут бороться в дисциплинах «фулл-контакт», «лоу-кик», К1, «лайт-контакт» и «поинтфайтинг», а также «сольные композиции».
Стоит отметить, участники и гости соревнований смогут увидеть международный профессиональный турнир ФКР ПРО 6, где на рингах и татами выступят чемпионы России и мира по разным видам боевых искусств.
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