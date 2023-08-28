В Подмосковье пройдут соревнования по шахматам на Кубок Губернатора и финал Кубка Сергея Карякина

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
В усадьбе Гребнево в городском округе Щёлково 3 сентября состоятся соревнования на Кубок Губернатора Московской области и на Кубок Сергея Карякина по быстрым шахматам.
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Алиса Сергиенко