В Подмосковье пройдёт финал Всероссийского марафона «Земля спорта»

Фото: Минспорт МО
Финал Всероссийского марафона «Земля спорта» состоится 29 августа в подмосковном Пересвете Сергиево-Посадского городского округа. Его впервые проводит в этом году Минсельхоз России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«За три месяца участниками марафона стали более 10 тыс представителей 39 регионов России – профессиональных спортсменов и жителей сельских территорий, ведущих активный образ жизни. Теперь более 200 победителей региональных этапов соберутся в Московской области посоревноваться в сдаче нормативов ГТО, силовом экстриме и семейной эстафете», – говорится в сообщении.Спортсмены, показавшие лучшие результаты, получат ценные призы. А для зрителей и гостей спортивного праздника подготовили насыщенную развлекательную программу.
Подробная информация о марафоне «Земля спорта» доступна в Telegram-канале проекта.
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