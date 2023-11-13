В Подмосковье прошел чемпионат по быстрым шахматам

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
23 команды выступили на чемпионате Московской области по быстрым шахматам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили в в МФК Минфина России в городском округе Домодедово.
Участие в турнире приняли 14 регионов Московской области.
Стоит отметить, что быстрые шахматы или шахматы рапид — это формат партий с укороченным временным лимитом, в которых одна партия разыгрывается в течение минимум 10 минут, но не превышает часа.
По итогам турнира в общем зачете 1 место заняла команда «durakov.net». Второе место заняли ребята из «Одинцово», а третьими стали ШК «Гроссмейстер» из Мытищ.
Среди муниципальных образований победу одержал городской округ Люберцы. На второй и третьей ступене расположились Подольск и Солнечногорск.
Кроме этого, в соревнованиях также принимали участие два гроссмейстера и пять международных мастеров.
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Участие в турнире приняли 14 регионов Московской области.
По итогам турнира в общем зачете 1 место заняла команда «durakov.net». Второе место заняли ребята из «Одинцово», а третьими стали ШК «Гроссмейстер» из Мытищ.
Среди муниципальных образований победу одержал городской округ Люберцы. На второй и третьей ступене расположились Подольск и Солнечногорск.
Кроме этого, в соревнованиях также принимали участие два гроссмейстера и пять международных мастеров.
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Мира Полтева