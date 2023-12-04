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В Подмосковье прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою

04 декабря 2023, 10:03
Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

В Подмосковье прошли соревнования «Кубок памяти Героя Российской Федерации Е.Н. Зиничева по рукопашному бою». Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования прошли на базе спортивного комплекса парк-отеля «Горизонт» в городском округе Одинцово.

Мероприятие открыли заместитель министра МЧС России Илья Денисов и сын Героя Российской Федерации Евгения Зиничева – Денис.


«Благодарю всех присутствующих за любовь к этому виду спорта, силу, стремление и готовность биться за результат, отстаивать честь своего МЧС России. Боевые искусства развивают умение и способность к действиям в экстремальных ситуациях на уровне инстинктов и автоматизма», - поделился Илья Денисов.

В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов со всей России. Участники боролись в восьми весовых категориях.

Стоит отметить, что по итогам соревнований победителем стала сборная ФСИН России. Серебряным призером стала сборная МВД России, а бронзу завоевала вторая из двух сборных МЧС России.

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Подмосковная сборная по кикбоксингу показала лучший в истории результат на чемпионате России
04 декабря 2023, 10:23

Фото: Минспорт МО

Сборная Московской области завоевала 12 наград чемпионата России по кикбоксингу – пять золотые, две серебряные и пять бронзовых. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
На высшую ступень пьедестала в своих весовых категориях поднялись Ростислав Варнавский из Мытищ, Анна Черняева из Долгопрудного, Алина Шапронас и Юлия Куценко из Истры, а также Дарья Нефёдова, представляющая Истру и Раменский городской округ.

Вице-чемпионами стали Любовь Макеева из Клина и Карина Паюк из Балашихи.

Третье место заняли Алишер Юлдашев из Фрязина, Кирилл Феоктистов из Балашихи, Полина Кравцова и Михайло Иованович из Реутова и Дмитрий Леер, выступающий за Раменский городской округ и Истру. 
 
Как отметили в министерстве, это лучший результат на чемпионате России за всю историю сборной Московской области по кикбоксингу. 
 
Чемпионат проходил с 27 ноября по 2 декабря в Перми. В нём в различных соревновательных дисциплинах участвовали более 600 спортсменов. 
 
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В Подмосковье пройдет межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества»
04 декабря 2023, 09:22

Фото: istockphoto / Ancika

Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» в формате телемоста пройдет в 15 городах России. Об сообщила пресс-служба спортивно-патриотического клуба «ЯРОПОЛК».
Соревнования пройдут 9 декабря в Московской, Запорожской, Херсонской, Ростовской, Волгоградской, Архангельской, Астраханской и Воронежской областях, республиках Крым и Бурятия, а также Приморском, Краснодарском, Хабаровском краях и Севастополе.

В рамках соревнований спортсмены будут бороться в таких видах спорта, как тхэквондо, бокс, греко-римская борьба и вольная борьба, рукопашный бой, кикбоксинг, панкратион и самбо. Турнир проводится в возрастных категориях от 12 до 17 лет и от 18 лет до 21 года. 

Стоит отметить, что турнир будет посвящен военнослужащим-участникам специальной военной операции.

Почетными гостями соревнований будут заместитель Министра спорта Российской Федерации  Одес Байсултанов, многократный чемпион и рекордсмен Мира, Европы и России по плаванию и подводному плаванию Андрей Арбузов, заслуженный мастер спорта России по синхронному плаванию Светлана Колисниченко, многократная чемпионка Европы по армрестлингу Ирина Гладкая, актёр телеканала ТНТ Николай Наумов, звезда кулачных боев «ПОП ММА» Максим Щербаков и ветеран боевых действий, ветеран антитеррористического подразделения «АЛЬФА» Илья Шадриков.

Кроме этого, благодаря телемосту между участвующими субъектами можно будет ощутить многообразие видов единоборств, навыки и умения талантливых юных спортсменов, а также раскрыть тему героизма в России и услышать истории подвигов участников СВО.

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«Зенит» покинул первую строчку таблицы РПЛ, проиграв «Локомотиву»
«Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в 17-м туре РПЛ
03 декабря 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ.
Отмечается, что матч из-за дисквалификаций пропустили главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов, обязанности которого временно исполняет Артём Дзюба. 

Игра прошла на стадионе железнодорожников в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. 

На восьмой минуте матча вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отправил мяч в свои ворота. 

А единственный гол от команды забил Матео Кассьерра, для которого этот матч стал первым после травмы. 

От команды «Локомотива» отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян. 

Победа над «Зенитом» в этом матче стала второй в истории «Локомотива». До этого московский клуб выигрывал у петербуржцев лишь в сезоне 2017/18. 

По результатам матча «Зенит» покинул первую строчку таблицы РПЛ, уступив лидерское местро «Краснодару». А «Локомотив» занял шестую строчку, догнав ЦСКА (4 место) и «Динамо» (5 место).

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#фк зенит
#футбол
#победа
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Карпин выступает против матча «Ростова» с ЦСКА в снегопад
03 декабря 2023, 14:11

Фото: istockphoto/VectorFusionArt

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не видит смысла проводить матч 17 тура РПЛ против ЦСКА во время сильного снегопада.
«Матч ТВ» пишет, что игра должна была состояться на «ВЭБ Арене» в Москве в 14:00 по московскому времени.

«Есть ли смысл играть в таких условиях? Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется бей‑беги, окружай ворота», —сказал тренер Валерий Карпин. 
ЦСКА набрал 25 очков и занял шестое место в турнирной таблице. «Ростов» с 20 очками занимает 10 место. 

Ранее сообщалось, что московский регион в воскресенье подвергнется атаке мощного циклона «Оливер». К понедельнику сугробы в столице вырастут с 19 до 28 см. Это в 4 раза выше нормы в начале зимы.

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#спорт
#футбол
#новости
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Точилина уволили с поста главного тренера ФК «Сочи»
03 декабря 2023, 11:58

Фото: istockphoto/VectorFusionArt

Исполнять обязанности тренера команды в ближайшем матче будет Денис Клюев.
Руководство «Сочи» отстранило 49-летнего Александра Точилина от работы, пишет пресс-служба «Сочи». 

«Решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой», - сказано в заявлении пресс-службы.
Точилин стал главным тренером «Сочи» 17 сентября. 2 декабря сочинская команда в домашней игре проиграла самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2. Проигрыш стал третьим для команды «Сочи». Клуб находится на последнем, 16-м месте, с 10 очками. 

Ранее бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил борьбу «Краснодара» и «Зенита» за первое место в РПЛ и предположил, что у первого произошёл эмоциональный слом. При этом, он отметил, что «Краснодар», вероятнее всего, не выпадет из борьбы и будет до конца бороться за лидерство.

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#футбол
#спорт
#новости
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Sports.ru: Жеребьёвку Евро-2024 чуть не сорвали громкие женские стоны из порно
03 декабря 2023, 04:11

Фото: iStock/FotografieLink

Громкие женские стоны из порно раздались на всю студию во время официальной жеребьёвки Евро-2024 в Лиссабоне — кто-то запустил их прямо поверх речи ведущего. Об этом сообщает портал Sports.ru.
Необычные для спортивного мероприятия звуки доносились из аудиосистемы, находящейся в зале. И даже ведущий церемонии заметил, что во время определения команд возникли посторонние шумы.

По информации издания, всё организовал ютуб-пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69. В соцсетях он показал где приклеил телефон с записанными на него эротическими стонами из фильмов для взрослых, на который затем начал звонить. Подобный фокус он уже проделывал в январе этого года в студии BBCво время переигровки одного из матчей Кубка Англии.

Джарвис также известен тем, что выбегал на поле во время финала Лиги чемпионом между «Ливерпулем» и «Реалом».

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия встретятся между собой сборные Германии и Шотландии. В плей-офф выйдут 16 сборных. Напрямую отбираются две лучшие команды из каждой группы. Еще четыре добираются по рейтинга сборных, занявших в группах третьи места.

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#чемпионат европы
#футбол
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Стали известны сроки решения МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2024
Томас Бах: Решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 будет принято в марте
02 декабря 2023, 18:09

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, когда организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По его словам, это произойдет в марте.
Бах сообщил,  что вопрос возможности участия россиян в Олимпиаде будет включен в повестку Олимпийского саммита, который пройдет 5 декабря. Там будут изучены геополитическая ситуация и степень ее влияния на спорт. Будет учтено также решение ООН, которая призывает к олимпийскому перемирию, сказал президент МОК. 

Он также добавил, что в зависимости от того, что члены МОК услышат на саммите, в ближайшие месяцы будет принято окончательное решение о допуске спортсменов из России на Олимпиаду. Соответственно, это произойдет на очередном заседании МОК в марте 2024 года, подытожил Томас Бах.

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#спорт
#президент
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#мок
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Выступавший со сломанной рукой подмосковный единоборец Гросул стал вице-чемпионом мира
01 декабря 2023, 21:05

Фото: Минспорт МО

Андрей Гросул из Подмосковья завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по восточному боевому единоборству во Вьетнаме. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Чемпион России из городского округа Истра в составе национальной сборной одержал победу в полуфинале над представителем Франции. А в финале турнира подмосковный спортсмен уступил сопернику из Белоруссии. При этом на схватки плей-офф Андрей выходил с серьёзной травмой – переломом руки.
«Для меня это двойная награда. Во-первых, нас допустили на чемпионат мира под российским флагом. Во-вторых, мой подопечный со сломанной рукой добрался до финала. Горжусь его успехом», – сказал тренер спортсмена, директор Московского областного регионального отделения Федерации кикбоксинга России Эльмир Алиев.
Чемпионат мира по восточному боевому единоборству проходил во вьетнамском Хошимине. 
 
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#минспорт мо
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#спортсмены
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#подмосковье
#московская область
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Российские теннисисты Шевченко и Потапова стали мужем и женой
01 декабря 2023, 16:47

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко решили узаконить свои отношения и сыграли свадьбу. О том, что они неравнодушны друг к другу, стало известно еще нынешней весной.
Обоим спортсменам по 22 года, они знают друг друга с детства. Потапова занимает 28-е место в рейтинге WTA (англ. Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация). Шевченко является 49-м номером рейтинга ATP (англ. Association of Tennis Professionals, Ассоциация теннисистов-профессионалов). В ноябре он впервые в карьере вышел в финал турнира ATP во французском Метце, что позволило ему войти в ТОП-50 мирового рейтинга.

О своих отношениях теннисисты рассказали весной, в сентябре они обручились, а теперь сочетались узами законного брака. В своих социальных сетях Потапова опубликовала несколько фотографий со свадебной церемонии, подписав их «Mr. & Mrs. Shevchenko».

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#теннис
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