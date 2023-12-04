В Подмосковье прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области
В Подмосковье прошли соревнования «Кубок памяти Героя Российской Федерации Е.Н. Зиничева по рукопашному бою». Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования прошли на базе спортивного комплекса парк-отеля «Горизонт» в городском округе Одинцово.
Мероприятие открыли заместитель министра МЧС России Илья Денисов и сын Героя Российской Федерации Евгения Зиничева – Денис.
В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов со всей России. Участники боролись в восьми весовых категориях.
Стоит отметить, что по итогам соревнований победителем стала сборная ФСИН России. Серебряным призером стала сборная МВД России, а бронзу завоевала вторая из двух сборных МЧС России.
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Мероприятие открыли заместитель министра МЧС России Илья Денисов и сын Героя Российской Федерации Евгения Зиничева – Денис.
«Благодарю всех присутствующих за любовь к этому виду спорта, силу, стремление и готовность биться за результат, отстаивать честь своего МЧС России. Боевые искусства развивают умение и способность к действиям в экстремальных ситуациях на уровне инстинктов и автоматизма», - поделился Илья Денисов.
В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов со всей России. Участники боролись в восьми весовых категориях.
Стоит отметить, что по итогам соревнований победителем стала сборная ФСИН России. Серебряным призером стала сборная МВД России, а бронзу завоевала вторая из двух сборных МЧС России.
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Мира Полтева