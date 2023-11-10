В Подмосковье прошло торжественное открытие «Школьной лиги»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Балашихе состоялось открытие первой в Подмосковье Школьной Лиге по четырем видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На торжественном открытии присутствовали замминистра физической культуры и спорта Московской области Алексей Кокурин, глава г.о. Балашиха Сергей Юров,чемпионка мира по волейболу Леся Евдокимова, пятикратный обладатель Кубка России по футболу Евгений Алдонин и руководитель Федерации баскетбола Балашихи Сергей Павленко.
Свыше 700 матчей будет проведено в рамках первого сезона лиги. Кроме этого, в общей сложности внем примут участие около 1000 учеников из Балашихи.
Стоит отметить, что со следующего года проект «Единая школьная спортивная лига» будет запущен во всем Подмосковье.
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«<…> У вас есть потрясающие условия и возможности, поддержка преподавателей, родителей. Я вам желаю успехов – и спортивных, и в учебе. Необходимо и хорошо учиться, и заниматься спортом. Заводите друзей, стремитесь к победам, формируйте спортивный характер. Проявляйте себя с максимальной пользой для себя и своей команды», – отметил Евгений Алдонин.
Стоит отметить, что со следующего года проект «Единая школьная спортивная лига» будет запущен во всем Подмосковье.
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Мира Полтева