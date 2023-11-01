В Подмосковье стартовал проект «Единая школьная спортивная лига»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Балашиха стала пилотным муниципалитетом нашего нового проекта — Единой школьной лиги, которая объединяет сразу несколько видов спорта: баскетбол 3×3, волейбол, шахматы и мини-футбол. Она стартует в ноябре. <…> Соревнования будут проходить в течение учебного года. Со следующего года планируем запустить Единую лигу уже в масштабах области, чтобы объединить все школы Подмосковья», — поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
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