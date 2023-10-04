В Подмосковье стартует очередной сезон хоккейного чемпионата среди студенческих команд

Фото: Минспорт МО
Новый сезон открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Подмосковья стартует 7 октября. В этот день пройдут первые матчи, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Матч-открытие пройдёт на ледовой арене имени Сергея Федорова в Сергиевом Посаде. В нём сыграют местная команда МФЮА и ПРОСВЕТ из Мытищ.
Как отметили в министерстве, число участников чемпионата в новом сезоне увеличилось до 24 против прошлогодних восьми. Все команды теперь поделены на три дивизиона по географическому признаку: «Восток», «Запад» и «Юг».
В прошлом году золото чемпионата завоевали хоккеисты из Чехова. Второе место заняли можайские хоккеисты, третье – представители Мытищ.
Календарь всех игр можно найти на сайте федерации хоккея Московской области и в соцсетях СХЛ. Вход на все матчи – свободный.
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Как отметили в министерстве, число участников чемпионата в новом сезоне увеличилось до 24 против прошлогодних восьми. Все команды теперь поделены на три дивизиона по географическому признаку: «Восток», «Запад» и «Юг».
Календарь всех игр можно найти на сайте федерации хоккея Московской области и в соцсетях СХЛ. Вход на все матчи – свободный.
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Лора Луганская