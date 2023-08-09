В Подмосковье во второй раз проведут «БОКСЗАБЕГ»

Фото: официальный сайт мероприятия «БОКСЗАБЕГ»
Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры
Для участия в забеге для всех участников старта, вне зависимости от возраста, необходимо наличие медицинской справки.
Подробную информацию о программе «БОКСЗАБЕГа» можно узнать на официальном сайте мероприятия.
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