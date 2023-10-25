В Подмосковье впервые состоялся фестиваль по скайраннингу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В мужском спринте фестиваляпобедителем в мужской категории стал Никита Федоров из Московской области, среди женщин – Полина Федоткина. В женской категории 40 первой пришла Марина Сотникова, а в юношеском разряде победителями спринта стали Николай Жарков и София Егорова.
Кроме этого, в рамках чемпионата МО среди мужчин в дисциплине скайраннинг-гонка первое место занял мытищинский спортсмен Олег Опалев, вторым пришел Андрей Варенков из Одинцово, а третьим – Андрей Соколов из Реутова. В женской категории победу одержала Анна Лукшина из Реутова, второе место заняла Екатерина Ткачева из Люберец,а третье – Юлия Леменчук из Красногорска.
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