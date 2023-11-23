В подмосковной Кашире прошёл открытый турнир по самбо

Фото: администрация городского округа Кашира
ХII открытый турнир по самбо среди юношей и девушек был посвящён 82-летию Битвы под Москвой и 85-ой годовщине российского самбо.
Турнир состоялся в Кашире в рамках партийного проекта «Za самбо» «Единой России». Площадкой для него стал ДС «Юбилейный».
На ковре каширские спортсмены встретились с юными атлетами из Ногинска, Ступино, Озер, Воскресенска, Коломны, Серебряных Прудов, Пушкино, Чехова и многих других городов.
В торжественной церемонии открытия участвовали представители администрации, депутаты, представители общественных организаций, тренеры и спортсмены. Заместитель главы администрации Светлана Зосимова обратилась с приветствием к собравшимся и пожелала победы в честной борьбе.
Заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин указал на важность таких соревнований для укрепления характера юных спортсменов.
Благодарственные письма местного отделения партии «Единая Россия» вручили заслуженным тренерам Николаю Николаевичу Золотареву и Андрею Викторовичу Бикбаеву.
Начало соревнованиям дал главный судья, мастер спорта международного класса, судья международной категории Сергей Кондрашкин.
По итогам схваток сборная Каширы в общекомандном зачете заняла первое место. На втором и третьем – спортсмены из Озер и Богородского.
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На ковре каширские спортсмены встретились с юными атлетами из Ногинска, Ступино, Озер, Воскресенска, Коломны, Серебряных Прудов, Пушкино, Чехова и многих других городов.
Заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин указал на важность таких соревнований для укрепления характера юных спортсменов.
Благодарственные письма местного отделения партии «Единая Россия» вручили заслуженным тренерам Николаю Николаевичу Золотареву и Андрею Викторовичу Бикбаеву.
Начало соревнованиям дал главный судья, мастер спорта международного класса, судья международной категории Сергей Кондрашкин.
По итогам схваток сборная Каширы в общекомандном зачете заняла первое место. На втором и третьем – спортсмены из Озер и Богородского.
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Мария Фирсова