В Подольске открыли обновлённый стадион «Весна»

Фото: Минспорт МО
На стадионе оборудованы поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, скамейки для запасных игроков, две мобильные трибуны для зрителей на 112 мест каждая, тёплые раздевалки, площадки для игровых видов спорта и для сдачи норм ГТО, а также освещение.
Первыми оценили обновлённое футбольное поле юные футболисты команд «Витязь-Подолье-2» и «СФЦ Волоколамск». Они провели матч за выход в финал первенства Московской области по футболу среди юношей 2006 года рождения. Со счётом 3:1 победили подольчане.
Кроме того, на обновленном стадионе прошла открытая тренировка по скандинавской ходьбе для участников программы «Активное долголетие».
Модернизацию стадиона провели по государственной программе Московской области «Спорт Подмосковья».
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