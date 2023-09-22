В Раменском пройдёт необычный Беличий забег

Подмосковные спортсмены завоевали золотую и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

В смешанной эстафете из четырёх этапов с серьёзным преимуществом первенствовали Валерий Глухов и его жена Анастасия Большова из Лыткарина. Анастасия Свирь из Химок заняла в той дисциплине третье место в паре с Александрой Гулевских из Нижнего Новгорода.



Также Глухов финишировал третьим по итогам стартов в дисциплине «классика».



Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах прошли в Ярославле и собрали лучших спортсменов со всей страны.

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