В Раменском пройдёт необычный Беличий забег

Фото: Минкульт МО
Каждый участник забега может приобрести памятную медаль, которая является ключом к управлению интерактивными кормушками. В неё встроен чип, предоставляющий доступ к информации о них. Обладатели медалей смогут взаимодействовать с окружающей природой и объектами в Беличьем городке.
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