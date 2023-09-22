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В Раменском пройдёт необычный Беличий забег

22 сентября 2023, 17:00
Фото: Минкульт МО

Фото: Минкульт МО

Раменский городской парк 23 сентября устраивает для любителей активного отдыха Беличий забег. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие организуют проект «Белочка парк» и беговое сообщество из Реутова «Белки Runner's». Проект известен интерактивными кормушками для диких птиц и белок. Кормушки подключают к онлайн-трансляциям. Наблюдать за животными и птицами, а также покормить их можно, не выходя из дома. Кормушки установлены в сквере «28-й квартал» городского округа Жуковский, в Раменском городском парке и парке «Пехорка» в Балашихе. Всю информацию о проекте можно узнать на сайте.

Каждый участник забега может приобрести памятную медаль, которая является ключом к управлению интерактивными кормушками. В неё встроен чип, предоставляющий доступ к информации о них. Обладатели медалей смогут взаимодействовать с окружающей природой и объектами в Беличьем городке.


Сбор участников забега начнется в 10:00, старт забега – в 11:00. Для участия в забеге необходима предварительная регистрация по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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Экс-тренер «Спартак» Рианчо рассказал о предстоящем матче команды с «Динамо»
Тренер Рианчо: «Спартак» и «Динамо» сильно замотивированы на победу в дерби
22 сентября 2023, 16:38

Фото: iStock/Rost-9D

Экс-тренер московского футбольного клуба «Спартак» Рауль Рианчо рассказал, чего ждёт от предстоящего матча красно-белых с командой «Динамо».
Матч пройдёт в субботу, 23 сентября, в 19:00. Он состоится в рамках 9-го тура РПЛ.

Собеседник «РБ Спорт» сообщил, что дерби – это всегда очень напряжённая для команд игра, которая сильно мотивирует футболистов. 

В данной ситуации, по мнению Рианчо, «Спартаку» следовало бы одержать победу над своим соперником, поскольку у команды сейчас наблюдаются неудачи. В интересах красно-белых – вернуться в верхушку турнирной таблицы чемпионата России, в которой они сейчас занимают 6-место с 13 очками. В то время как «Динамо» стоит на 4-й строчке рейтинга, набрав 15 баллов.

При этом эксперт не смог назвать фаворитов обеих команд, поскольку не следит за их игрой.

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#футбол
#спартак
#спорт
#матч
#рпл
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На чемпионате в Подольске пройдёт бой за титул чемпиона мира по версии GPRO
22 сентября 2023, 16:16

Фото: Istockphoto /FOTOKITA

В Московской области 7 октября состоится чемпионат по кикбоксингу «Битва в Подольске». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На турнир, который будет проходить в универсальном спортивном центре «Юность», приедут спортсмены из Подольска, Красногорска, Раменского, Реутова, Ашукино, Дедовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Сочи и Москвы. Всего состоится шесть рейтинговых поединков.
 
Главным событием турнира станет бой за титул чемпиона мира по версии GPRO в весовой категории 67 кг. В титульном бою встретятся чемпион Кубка России по К-1 Самир Новрузов из Азербайджана и чемпион ПФО и УФО по тайскому боксу Сергей Горохов из Кстова. Бойцы являются представителями разных стилей – кикбоксинга и муай-тай.
 
Начало чемпионата – в 18:00.

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#спорт
#подольск
#чемпионат
#турнир
#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Боксёр из подмосковного Ожерелья представит Россию на первенстве мира
22 сентября 2023, 14:25

Фото: администрация г. о. Кашира

Воспитанник боксёрского клуба «Русич» из Ожерелья Арсений Жильцов будет представлять Россию на первенстве мира среди юношей 15-16 лет, которое состоится в Армении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Арсений завоевал такое право на Всероссийском турнире по боксу памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина, проходившем в Москве. Соревнования собрали более 200 сильнейших юных боксёров из разных регионов России. Поединки прошли в 13 весовых категориях, Жильцов стал победителем в своей. 

 Подмосковный спортсмен тренируется под руководством Виталия Ерёмина и Дмитрия Данилова.

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#кашира
#спорт
#бокс
#первенство
#подростки
#подмосковье
#московская область
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Relevo: Модрич и Кроос могут покинуть мадридский «Реал»
22 сентября 2023, 08:49

Фото: istockphoto/Yuliia Zatula

Хорват Лука Модрич и немец Тони Кроос недовольны своим нынешним положением в мадридском «Реале». Они уже потеряли статус незаменимых и нередко выходят на поле со скамейки запасных.
Недовольный количеством своего игрового времени, Модрич уже несколько раз разговаривал на эту тему с главным тренером мадридского  клуба Карло Анчелотти. Однако боссы «Реала» требуют от наставника, чтобы он активнее включал в состав молодых футболистов, так как считают нынешний сезон определяющим для перестройки и смены поколений в команде. Из-за того, что хорват все чаще оказывается на скамейке запасных, он может покинуть королевский клуб, пишет издание Relevo. Тем более, что в загребском «Динамо», где Модрич начинал, недавно заявили, что были бы очень рады, если бы он завершил карьеру в родном клубе.

С Тони Кроосом ситуация несколько иная. В прошлом сезоне немецкий полузащитник уже подумывал о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Но решил продлить контракт с «Реалом» еще на сезон, так как надеялся, что будет играть в команде по-прежнему ведущую роль. Как говорили в клубе, он хочет быть тем, кто уйдет из футбола, а не тем, из кого уйдет футбол. Из-за недостатка игрового времени Кроос также может покинуть команду. Вернуться доигрывать на родину либо отправиться за большими деньгами на Ближний Восток, как это стало модно в последнее время.

Славное время Крооса и Модрича, конечно, уходит, но оно еще не кануло в прошлое окончательно. Ближайшие матчи и состав «Реала» покажут, очень ли нуждаются клуб и игроки друг в друге, говорится в публикации.

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#футбол
#клуб
#контракт
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Подмосковные велосипедисты взяли три медали Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию
21 сентября 2023, 19:07

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали золотую и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

В смешанной эстафете из четырёх этапов с серьёзным преимуществом первенствовали Валерий Глухов и его жена Анастасия Большова из Лыткарина.  Анастасия Свирь из Химок заняла в той дисциплине третье место в паре с Александрой Гулевских из Нижнего Новгорода. 
 
Также Глухов финишировал третьим по итогам стартов в дисциплине «классика». 
 
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах прошли в Ярославле и собрали лучших спортсменов со всей страны.

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#соревнования
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#велосипед
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, почему Захарян сидит на скамейке запасных на мачтах «Реал Сосьедад»
Экс-директор «Динамо» Орещук: Захаряну предстоит адаптироваться к новой команде
21 сентября 2023, 18:19

Фото: iStock/baris canverenler

Экс-директор «Динамо» Роман Орещук рассказал «РБ Спорт», почему футболист Арсен Захарян не получает много игрового времени в испанском клубе «Реал Сосьедад».
В среду, 20 сентября, прошёл матч команды с итальянским «Интером» в рамках Лиги чемпионов. Он завершился ничьёй со счётом 1:1. Захарян во время игры оставался на скамейке запасных.

По словам собеседника «РБ Спорт», Арсен Захарян, недавно пришедший в испанский клуб, пока, действительно, получает не много игрового времени. Это связано с тем, что футболисту необходимо адаптироваться в новой команде, привыкнуть к новому количеству физических нагрузок и понять требования тренера.

Также Орещук заявил, что у Захаряна длинный контракт с «Реал Сосьедадом», поэтому он успеет сыграть по полной. 

Кроме того, бывший спортивный директор «Динамо» согласился со словами корреспондента о сильном составе итальянского ФК. Этим он также объяснил и временное положение Захаряна. То есть, ему предстоит дорасти до уровня игроков «Реал Сосьедад», чтобы играть с ними наравне и выиграть конкуренцию.

Напомним, что бывший полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» 19 августа этого года. За это время он принял участие уже в трёх матчах.

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#футбол
#италия
#матч
#спорт
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Экс-футболист «Зенита» Горшков дал прогноз на предстоящий матч команды с «Локомотивом»
21 сентября 2023, 17:31

Фото: iStock/efks

Если футболисты «Зенита» включатся на полную, другие команды РПЛ столкнуться с рядом трудностей. Об этом в беседе с «РБ Спорт» заявил бывший футболист петербургской команды Александр Горшков.
Если футболисты «Зенита» включатся на полную, другие команды РПЛ столкнуться с рядом трудностей. Об этом в беседе с «РБ Спорт» заявил бывший футболист петербургской команды Александр Горшков. 

Напомним, что в среду, 20 сентября, петербургский клуб одержал победу над ФК «Ахмат» из Грозного. Матч проходил в рамках Фонбет Кубка России. Пенальти завершилось со счётом 2:4 в пользу «Зенита».

Горшков отметил, что ни одна команда не сможет противостоять «Зениту», если он будет играть в оптимальном составе. 

Также собеседник «РБ Спорт» добавил, что новый нападающий Вильсон Изидор позволит усилить команду

Кроме того, Горшков рассказал о предстоящем матче «Зенита» и московского клуба «Локомотив». Он отметил, что все болельщики рассчитывают на победу первой команды, поскольку у второй сейчас не наблюдается особого успеха. При этом, по словам футболиста, игра будет не такой простой, как кажется. 

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#футбол
#матч
#прогноз
#фк зенит
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В Дмитровском округе состоялся суперфинал Чемпионата «Гонка Героев»
21 сентября 2023, 15:29

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В минувшие выходные в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе состоялась финальная спортивная гонка всероссийского масштаба для профессиональных спортсменов и любителей «Гонка Героев» .
Для участия в финале Гонки Героев многие спортсмены приехали из других городов и регионов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Спортсменам предстояло преодолеть полосу препятствий длинной 9,3 км и 35 препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами: рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише. 

Спортсмены соревновались в разных категориях, в каждой из которых был определён победитель. 


Для участников и гостей мероприятия организовали фан-зону, где можно было восстановить силы, отдохнуть, перекупить или размяться.
«Финальная «Гонка Героев» снова прошла в Дмитровском округе. У нас есть всё, для проведения таких масштабных мероприятий. Благодарю организаторов и участников гонки за полученное удовольствие и массу положительных эмоций всех, кто смог увидеть эту зрелищную гонку сильных и смелых. Всем спортсменам желаю здоровья и ярких побед в новом сезоне!», — сказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.
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Олег Прокудин из Реутова стал серебряным призёром на чемпионате мира в Бельгии
21 сентября 2023, 15:23

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Серебряную медаль на первом чемпионате мира по гонкам с препятствиями завоевал Олег Прокудин из подмосковного Реутова, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Гимнаст и ниндзя Олег Прокудин из Реутова стал участником первого официального чемпионата мира по гонкам с препятствиями в Бельгии. Выступил удачно – вошёл в число призёров. На короткой дистанции среди спортсменов возрастной категории 10-11 лет завоевал серебро.

Чемпионат прошёл с 14 по 17 сентября в городе Генк. В соревнованиях приняли участие три тысячи спортсменов из 55 стран. Российскую делегацию представляли как спортсмены-любители, так и сборная команда страны. Сборная выступила под нейтральным флагом. При этом удостоилась двух золотых медалей и стала чемпионом мира в командной гонке. Серебряная медаль Олега Прокудина из Реутова – одна из шести наград российских спортсменов.   

Участие наших спортсменов на крупнейших международных стартах – также одно из направлений и приоритетов федерации. Возможность выступить на чемпионате мира в Бельгии, а до этого на Европе в Венгрии, несомненно, одно из достижений Федерации гонок с препятствиями. Это один из редких на сегодня видов спорта, где ограничения для нас минимальные.  

В России гонки с препятствиями как официальный вид спорта признаны в 2019 году. Это один из видов спорта в стране, национальную сборную которого официально пригласили на важный международный чемпионат.

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