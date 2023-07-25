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В России гонки дронов и лазертаг признали видами спорта

В России гонки дронов и лазерный бой признали видами спортом
25 июля 2023, 00:59

Фото: Фотобанк Московской области

Министерство спорта РФ признало гонки беспилотников и лазерный бой видами спорта. Соответствующий документ за подписью министра спорта Олега Матыцина опубликован на российском портале правовой информации.

Кроме того, спортом стали многоборье ГТО, воздушная гимнастика, авиационные гонки, брейкинг и фиджитал-спорт.

Глава Федерации лазертага РФ Дмитрий Солодов отметил, что этот вид спорта является самым безопасным и открывает огромные перспективы. По его словам, лазерный бой будет использоваться в ходе начальной военной подготовки.

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#гонки дронов
#лазертаг
#спорт
#Россия
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Россиянка Андреева обыграла украинку Ястремсткую на теннисном турнире в Швеции
24 июля 2023, 21:05

Фото: iStock/microgen

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Швеции, обыграв украинку Даяну Ястремскую. Об этом сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Андреевой 16 лет, она стоит на 64 месте рейтинга WTA. Она ещё не разу не выигрывала на турнире Женской теннисной ассоциации, но в текущем сезоне дола до финала юниорского Australian Open. Кроме того, она вышла в четвёртый круг Уимблдона.

Её сопернице Ястремской 23 года, она находится на 145 месте мирового рейтинга и имеет три победы в WTA. Лучшего результата в своей спортивной карьере она добилась в 2019 году на турнире Уимблдона.

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#спорт
#теннис
#WTA
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Мастер спорта Носов обвинил МОК в нарушении правил допуска российских спортсменов
24 июля 2023, 20:04

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Общественный деятель, призёр Олимпийских игр Дмитрий Носов в беседе с Царьградом назвал действия Олимпийского комитета беспределом.
Он сообщил, что отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований связано с политической ситуацией, однако ни в одном документе не даётся разрешения на принятие таких мер.

Кроме того, государство не имеет права финансировать поездку с такими условиями.

«Это чистой воды политический заказ, попытка унизить страну. Я бы не поехал. А если за свой счёт кто-то хочет ехать, то это его право», – высказался эксперт в интервью Царьграда.

Также он уточнил, что сложившаяся ситуация не помешает российским спортсменам выполнять свои обязанности, поскольку найти альтернативу Олимпийским играм государству под силу. 

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#спорт
#Олимпиада
#нарушение
#МОК
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В детском лагере на базе ФК «Зоркий» стартовала третья смена
24 июля 2023, 16:24

Фото: администрация г. о. Красногорск

45 юных спортсменов проведут две недели в лагере на базе футбольного клуба «Зоркий», который работает уже третий год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Детей и подростков, помимо футбольных тренировок, ждут заплывы в бассейне и творческие занятия в Молодёжном центре.

Мальчики будут упражняться в работе с мячом, совершенствовать навыки защитников, освоят другие элементы игры. Каждый воспитанник ведёт дневник футболиста. Наставники оценивают их поведение и работу во время тренировок, чтобы выявить самых усердных и мотивированных. 
 
Двух ребят из каждой возрастной группы в завершении лагерной смены наградят специальными призами. 

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#Красногорск
#ФК Зоркий
#футбол
#спорт
#лагерь
#Московская область
#Подмосковье
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Спортсмены из Химок завоевали медали международного турнира по парагребле
24 июля 2023, 15:57

Фото: администрация г. о. Химки

Химкинские спортсмены выиграли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Золото завоевали представители физкультурно-спортивного клуба «Благо».
Чемпионат прошел в белорусском городе Заславле 10-14 июля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Награды были разыграны в 12 видах программы. Сборная России завоевала девять золотых, три серебряные и две бронзовые медали.  

 Химчанин Егор Фирсов стал чемпионом в мужском каноэ-одиночке в классе VL3 на дистанции 200 м. На той же дистанции в другом классе ещё один представитель городского округа Юрий Захаров выиграл бронзу.

Физкультурно-оздоровительный клуб «Благо» начал работу в Химках в 2005 году. Тренировки проводятся для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению. В клубе разработаны комплексные реабилитационные программы.

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#Химки
#спорт
#гребля
#Белоруссия
#Московская область
#Подмосковье
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16 молодёжных женских команд из Подмосковья соберёт волейбольный турнир в Солнечногорске
24 июля 2023, 14:08

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Молодёжные женские волейбольные команды из Подмосковья поборются за награды Открытого турнира Солнечногорска по пляжному волейболу.
Турнир к 100-летию отечественного волейбола пройдёт 29 июля на волейбольных площадках стадиона «Металлург».
 
В соревнованиях примут участие 16 молодёжных женских команд из Московской области. На турнире пройдёт презентация нового основного состава подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» на сезон 2023/2024. 
 
Участие в мероприятии примут министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, депутат Госдумы Сергей Колунов, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
 
Начало турнира – в 11 часов. 
 
«Заречье-Одинцово» – российский женский волейбольный клуб из Подмосковья. он был основан в 1987 году. Дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд, является шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка Вызова.

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Фигуристка Медведева попала в ДТП в Москве

«Зенит» продаст бразильского футболиста Малкома за рекордные 60 миллионов евро

На Украине обсуждается вопрос участия спортсменов в турнирах вместе с россиянами



 
 

 
#Сергей Колунов
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#Госдума
#волейбол
#спорт
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#Солнечногорск
#Московская область
#Подмосковье
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Фигуристка Медведева попала в ДТП в Москве
Евгения Медведева попала в ДТП с такси в Москве
24 июля 2023, 14:03

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Известная российская фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП в Москве, об этом девушка рассказала в своем Telegram-канале.
«В мое такси въехало другое такси. С днем аварии», - говорит Медведева на опубликованном в сети видео.  

Отметим, 23-летняя девушка имеет на своем счету такие титулы как : Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы.

Судя по видео, в аварии Медведева не пострадала.

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#Медведева
#Фигуристка
#ДТП
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«Зенит» продаст бразильского футболиста Малкома за рекордные 60 миллионов евро
23 июля 2023, 23:50

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Петербургский футбольный клуб «Зенит», действующий чемпион России, продаст бразильского нападающего Малкома саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за рекордную для нашего чемпионата сумму в €60 млн. Об этом журналистам РИА Новости рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Малком стал игроком «Зенита» в сентябре 2019 года, перейдя в Санкт-Петербург из испанской «Барселоны» за €40 млн. Действующее соглашение футболиста с «Зенитом» было рассчитано до 30 августа 2027 года. В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит».

В марте 2023 года Малком и еще один бразильский футболист петербургской команды Клаудиньо получили российские паспорта.

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#ФК «Зенит»
#ФК «Аль-Хиляль»
#Малком
#Саудовская Аравия
#футбол
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На Украине обсуждается вопрос участия спортсменов в турнирах вместе с россиянами
23 июля 2023, 18:34

Фото: istockphoto/lucamato

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гуцайт заявил, что в Киеве идет обсуждение вопроса об участии украинских спортсменов в турнирах, где также будут состязаться атлеты из России и Белоруссии под нейтральными флагами.
Еще в конце марта член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов объявил, что правительство Украины приняло решение запретить украинским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в случае участия в них российских атлетов, напоминает РИА Новости. Очевидно, точка зрения киевских властей начала несколько меняться.

В ходе эфира национального телемарафона Вадим Гуцайт отметил, что спортсменам Украины нужно вернуться к участию в квалификационных стартах. Он уточнил, что если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпиаду, то украинцам надо обязательно принимать участие в квалификации.

Он добавил, что на главном турнире четырехлетия не будет флагов и гимнов России и Белоруссии, никакой национальной символики. То есть официально эти страны не участвуют в Олимпиаде. Из чего можно сделать вывод, что участие в турнирах россиян и белорусов в нейтральном статусе не станет для украинских атлетов препятствием для того, чтобы соревноваться с ними.

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#украина
#олимпиада
#спортсмен
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#нейтральный статус
#гуцайт
#турнир
#атлет
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Теннисист Андрей Рублёв стал первым россиянином, выигравшим в Бостаде
23 июля 2023, 18:00

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

В воскресенье, 23 июля, российский теннисист Андрей Рублёв в четырнадцатый раз стал победителем турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает ТАСС.
В завершающем матче теннисного турнира в шведском Бостаде россиянин встретился с норвежцем Каспером Руудом.
Это был восьмой матч между этими соперниками на турнирах АТР, в пяти из них победил Рублёв. Игра длилась 1 час 33 минуты и закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0.

Рублёв стал первым российским теннисистом, победившим в Бостаде. Также в нынешнем сезоне он завоевал свой второй титул.

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#спорт
#теннис
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