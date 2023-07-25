В России гонки дронов и лазертаг признали видами спорта

Фото: Фотобанк Московской области
Министерство спорта РФ признало гонки беспилотников и лазерный бой видами спорта. Соответствующий документ за подписью министра спорта Олега Матыцина опубликован на российском портале правовой информации.
Глава Федерации лазертага РФ Дмитрий Солодов отметил, что этот вид спорта является самым безопасным и открывает огромные перспективы. По его словам, лазерный бой будет использоваться в ходе начальной военной подготовки.
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