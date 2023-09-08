В России хотят сделать спортивный аналог Пушкинской карты

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«Прошу рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодёжного спорта в РФ, повышения здоровья российской молодёжи из социально незащищённых групп и поддержки российских производителей спортивного инвентаря», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.Читайте также:
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