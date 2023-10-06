В России состоятся впервые в истории уникальные матчи «Дерби купюр»

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Впервые в истории в России состоятся уникальные футбольные матчи «Дерби купюр» между командами «Енисей» и «Шинник».
Как передаёт «РБ Спорт», команды будут играть в форме вида денежных купюр: «Енисей» выйдет на поле в кастомизированной одежде с элементами 10-ти рублевой купюры, а «Шинник» — в форме с элементами банкноты в 1 000 рублей. Такой выбор продиктован тем, что на соответствующих купюрах изображены города футбольных клубов.
Всего таких матчей будет два: первый из них состоится 7 октября, а второй – 12 ноября. При этом, первая игра будет на домашнем поле «Шинника», вторая — «Енисея».
Ранее ФК «Динамо» одержал победу над «Спартаком» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Матч, проходивший на домашнем стадионе «Динамо», завершился со счётом 3:0 в пользу «бело-голубых».
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Всего таких матчей будет два: первый из них состоится 7 октября, а второй – 12 ноября. При этом, первая игра будет на домашнем поле «Шинника», вторая — «Енисея».
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Мелисса Тимофеева