В России стартовал приём заявок на участие в Международной премии РБ-2024

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Как уточняет «РБ Спорт», голосование за участников премии проходит в два этапа: сначала любой желающий сможет поддержать номинанта, а затем по результатам первого этапа сформируется шорт-лист, из которого экспертное жюри определит победителя.
Сообщается, что на сегодняшний день на участие в премии подано более 100 заявок.
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