В Рузе устроят масштабный велозаезд Gran Fondo

Фото: Минспорт МО
Серия международных велозаездов Gran Fondo продолжится в Рузе 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Трасса в этом городском округе шесть лет подряд входит в маршрутную карту заездов. Особенность велопрогулок серии – заезды на живописных загородных трассах. Маршруты подобраны недалеко от городов, с максимально удобной логистикой и хорошей инфраструктурой.
Стартовый городок разместится в центре города у Дворца водных видов спорта «Руза». Разные дистанции позволят найти оптимальный вариант как для новичков, так и для опытных спортсменов. Организаторы подготовили три дистанции на выбор: 30, 50 и 96 км.
Обязательные требования для участия в заезде – исправный велосипед и наличие шлема. Каждого финишировавшего ждёт уникальная памятная медаль.
Регистрация на заезд – на сайте Gran Fondo Russia.
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Стартовый городок разместится в центре города у Дворца водных видов спорта «Руза». Разные дистанции позволят найти оптимальный вариант как для новичков, так и для опытных спортсменов. Организаторы подготовили три дистанции на выбор: 30, 50 и 96 км.
Регистрация на заезд – на сайте Gran Fondo Russia.
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Лора Луганская