В Серебряных Прудах подвели итоги летнего сезона по футболу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В городском округе Серебряные Пруды провели завершающий турнир летнего сезона по футболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Встреча прошла на спортивном комплексе «Молодежный» 15 октября. В соревнованиях принимали участие команды «Гурьево» из Венева, «Технология» из Михайлова, «Петрово» из Петрово, «ОМВД» из Серебряных Прудов.
При помощи жеребьевки сформировались две группы для матчей по круговой системе.
По итогам круговых матчей первыми в своих группах стали фк «Гурьево» и «ОМВД».
В финале турнира команда «ОМВД» из Серебряных Прудов в нелегкой борьбе стала победителем в последнем турнире летнего сезона.
Стоит отметить, то перед началом соревнований прошло торжественное награждение призеров Открытого чемпионата городского округа Серебряные Пруды 2023 года.
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При помощи жеребьевки сформировались две группы для матчей по круговой системе.
В финале турнира команда «ОМВД» из Серебряных Прудов в нелегкой борьбе стала победителем в последнем турнире летнего сезона.
Стоит отметить, то перед началом соревнований прошло торжественное награждение призеров Открытого чемпионата городского округа Серебряные Пруды 2023 года.
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Мира Полтева