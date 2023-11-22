В Серебряных Прудах прошел фестиваль ГТО среди пенсионеров

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В Серебряных Прудах состоялся фестиваль ВФСК «ГТО» среди пенсионеров округа «Покажем пример молодым». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Мероприятие прошло 21 ноября в спортивном зале на базе МБФОСУ СК «Молодежный».
В фестивали принимали участие жители городского округа Серебряные пруды старше 60 лет.
В рамках мероприятия участники сдавали тесты нормативов ВФСК «ГТО», которые включены в программу, соревновались в турнире по шашкам и стрельбе из пневматической винтовки.
Кроме этого, все призеры и участники всех дисциплин были награждены медалями и грамотами от отдела по физической культуре и спорту городского округа Серебряные Пруды.
Стоит отметить, что самой старшей участнице фестиваля недавно исполнилось 83 года.
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В фестивали принимали участие жители городского округа Серебряные пруды старше 60 лет.
Кроме этого, все призеры и участники всех дисциплин были награждены медалями и грамотами от отдела по физической культуре и спорту городского округа Серебряные Пруды.
Стоит отметить, что самой старшей участнице фестиваля недавно исполнилось 83 года.
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Мира Полтева