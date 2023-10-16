В Серебряных Прудах прошли ежегодные соревнования по дзюдо

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
На спорткомплексе «Молодежный» 14 октября прошли традиционные соревнования по дзюдо памяти Героя РФ старшего лейтенанта морской пехоты С. А. Фирсова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
В турнире приняли участие 104 спортсмена из Москвы, Серебряных Прудов, Зарайска, Коломны, Рязани, Мценска, Королева и Каширы. возрастная категория юношей была 2011-2013 год рождения.
Дзюдоисты спортивной школы «Юность» выиграли 8 медалей турнира - три золотых и 5 бронзовых.
«Золото» завоевали Жаворонков Александр, Кизирян Романи Сайимов Руслан, а «бронзу» Романов Максим, Лугуев Надыр, Арутюнян Роберт, Рахматуллоев Хушнудбек и Малый Савелий.
Стоит отметить, что турнир по дзюдо памяти Героя Российской Федерации старшего лейтенанта морской пехоты Сергея Фирсова проводятся уже в 23 раз.
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Дзюдоисты спортивной школы «Юность» выиграли 8 медалей турнира - три золотых и 5 бронзовых.
Стоит отметить, что турнир по дзюдо памяти Героя Российской Федерации старшего лейтенанта морской пехоты Сергея Фирсова проводятся уже в 23 раз.
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Мира Полтева