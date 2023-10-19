В Серебряных Прудах прошло Первенство Московской области среди девушек

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
На спортивном комплексе «Молодежный» Серебряно-Прудского городского округа состоялось Первенство Московской области по гандболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Предварительный этап соревнований среди девушек 2009 года рождения проходил с 16 по 18 октября.
Всего в первенстве приняли участие семь подмосковных команд из Звенигорода, Наро-Фоминска , Протвино, Егорьевска, Дмитрова и Серебряных Прудов
В течение трех днем девушки поборолись за призовые места. По итогам забытых голов первое место предварительного этапа выиграла команда из города Звенигород. Серебро завоевала одна из команд Егорьевска, а бронзовым призером стал Наро-Фоминск.
Стоит отметить, что следующий круг Первенства московской области по гандболу состоится в 2024 году.
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Всего в первенстве приняли участие семь подмосковных команд из Звенигорода, Наро-Фоминска , Протвино, Егорьевска, Дмитрова и Серебряных Прудов
Стоит отметить, что следующий круг Первенства московской области по гандболу состоится в 2024 году.
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Мира Полтева