В Серебряных Прудах для жителей открыли два школьных стадиона

«Спортивные объекты открыты с 6 до 22 часов. Благодаря проекту «Открытый стадион», инициированному губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, инфраструктурой спортивных объектов бесплатно могут пользоваться все желающие. Спортплощадки имеют отдельный вход. По периметру установлены камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный регион», – говорится в сообщении.
Дети до семи лет должны находиться на стадионе в сопровождении взрослых. Сейчас жителям Подмосковья доступны для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв рассказал о строительстве спортивных объектов в Одинцовском округе.