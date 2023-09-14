В Сергиевом Посаде пройдёт велозаезд серии Gran Fondo

Фото: Минспорт МО
Серия велозаездов Gran Fondo продолжится 17 сентября в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Стартовый городок будет развёрнут в парк-отеле «Пересвет», который находится в 70 км от Москвы и в 15 км от Сергиева Посада. Для гостей и участников на площадке будут организованы фудтраки и зона технической поддержки велосипедов.
Маршрут пройдет по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залеский. Трасса подойдет участникам любого уровня подготовки. Организаторы подготовили для участников три дистанции – 30, 60 и 90 км. Велосипедисты будут стартовать группами по уровням подготовки.
Обязательные требования для участия в заезде – исправный велосипед и наличие шлема.
Регистрация участников заезда начнётся в 8:00, а группа Элита Элита PRO стартует в 9:45.
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Маршрут пройдет по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залеский. Трасса подойдет участникам любого уровня подготовки. Организаторы подготовили для участников три дистанции – 30, 60 и 90 км. Велосипедисты будут стартовать группами по уровням подготовки.
Регистрация участников заезда начнётся в 8:00, а группа Элита Элита PRO стартует в 9:45.
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Лора Луганская