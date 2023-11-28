В Серпухове прошли мастер-классы для людей с ОВЗ

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В Серпухове провели мастер-классы, приуроченные к Международному дню инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Мероприятия прошли в академии ММА городского округа Серпухов.
Для людей с ОВЗ мастер-классы провели четырёхкратный бронзовый призёр Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России среди спортсменов с нарушением зрения Виктория Потапова и слабовидящий спортсмен, мастер спорта международного класса Сергей Шаталов, а также старший тренер сборной России по голболу Дмитрий Шипилов.
Стоит отметить, что инклюзивный спорт помогает строить взаимоотношения между людьми с различными физическими способностями и формирует толерантность и уважение к параспортсменам.
Читайте также:
В Серпухове отметили 75-летие Центрального зубрового питомника
Две многодетные семьи из Большого Серпухова получили награды из рук губернатора
В Серпухове состоялся фестиваль талантов
Для людей с ОВЗ мастер-классы провели четырёхкратный бронзовый призёр Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России среди спортсменов с нарушением зрения Виктория Потапова и слабовидящий спортсмен, мастер спорта международного класса Сергей Шаталов, а также старший тренер сборной России по голболу Дмитрий Шипилов.
«Прекрасное мероприятие, где мы можем в неформальной обстановке пообщаться, завести новые знакомства и научиться чему-то новому. Желаю всем получить удовольствие и хорошо провести время в такой интересной компании», - поделилась на открытии депутат Московской областной Думы Татьяна Владимировна.
Стоит отметить, что инклюзивный спорт помогает строить взаимоотношения между людьми с различными физическими способностями и формирует толерантность и уважение к параспортсменам.
Читайте также:
В Серпухове отметили 75-летие Центрального зубрового питомника
Две многодетные семьи из Большого Серпухова получили награды из рук губернатора
В Серпухове состоялся фестиваль талантов
Мира Полтева