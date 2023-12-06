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В Серпухове в этом году после реконструкции откроют легендарный стадион «Спартак»

06 декабря 2023, 12:26
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Серпухове в этом году после реконструкции откроют стадион «Спартак», которому более 100 лет. Об этом стало известно во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва со спортсменами, родителями и тренерами будущих чемпионов, которые ждут открытия объекта.
«Мы отремонтировали легендарный стадион, создали все условия. Надеюсь, что он будет радовать жителей, ребята с удовольствием смогут тренироваться. Очень рассчитываем, что вы здесь воспитаете характер и отточите своё мастерство. Сейчас в Московской области очень серьёзный запрос на спортивную инфраструктуру – и в Чехове, даже при его дворцах спорта, и в Серпухове, и в Наро-Фоминске. Поэтому вкладываем деньги, чтобы всё соответствовало современным требованиям – если футбольное поле, то с подогревом, чтобы можно было заниматься по сути круглый год», – обратился к спортсменам губернатор.
В этом году серпуховскому стадиону исполнилось 113 лет. Он был построен в 1910 году, а футбольное поле появилось в 1902-м. Последний раз его модернизировали к Олимпиаде 1980 года, поэтому объект нуждался в реконструкции, которая началась в 2021-м.

«С нетерпением ждем открытия стадиона. Основное, это, конечно, футбол. Планируем, что у нас будут заниматься муниципальные школы – «Зубрёнок» и «Звезда», и несколько коммерческих организаций, которые тоже планируют перейти на комфортное поле. Также мы сотрудничаем с нашей футбольной федерацией, которая сейчас думает возродить городскую команду», – сказала директор стадиона «Спартак» Елена Самохина.
На стадионе появилось футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами административно-бытовым корпусом на 2,5 тыс мест, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, площадка для игры в волейбол и баскетбол. Также есть лыжероллерная трасса и хоккейная коробка. У юных футболистов есть возможность опробовать новое поле.

«Эмоции только положительные, на стадионе появилась куча новых вещей. Очень крутая подтрибунная арена, поле с подогревом, которого не было на стадионе «Труд», где мы раньше занимались. Классные раздевалки, у каждого свое место, много ящичков, есть душевые, куда можно сходить после хорошей тренировки», – поделился Лев Горбатов, который занимается в ДОСШ «Звезда».
«Обновление стадиона – важный момент в спортивной жизни Серпухова. Все очень ждут открытия. На «Спартаке» будет развиваться не только футбол, но и лёгкая атлетика. Сейчас появились великолепные дорожки, чтобы спортсмены могли заниматься. У нас чудесный бор, люди приходят сюда кататься на лыжах. Секция тоже будет», – отметил директор спортшколы «Русский медведь», председатель федерации самбо и дзюдо городского округа Серпухов Михаил Шульга.
Он добавил, что с приходом Воробьёва в Серпухове появились различные площадки, ФОК и бассейн «Русский медведь». В 2026 году планируют начать капремонт стадиона «Труд».

На территории Серпухова в этом году открыли скейт-парк, завершили устройство футбольного поля на стадионе «Протва». В планах на 2026-2027 годы – капитально отремонтировать стадион «Труд».

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«Зенит» начал продавать билеты на матчи в кредит
06 декабря 2023, 11:06

Фото: официальный сайт ФК «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи в кредит. Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что минимальная сумма покупки для оформления кредита составляет две тысячи рублей. Погасить займ можно за срок от шести месяцев до трёх лет. 

В пресс-службе клуба отметили, что введение такой меры позволит фанатам приобретать билеты на лучшие места на стадионе и посещать внутренние рестораны с премиальным обслуживанием, различными развлекательными программами и автограф-сессиями футболистов «Зенита». 

Ранее сообщалось, что «Зенит» спустился на вторую строчку таблицы РПЛ после проигранного матча с московской командой «Локомотив».

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#фк зенит
#футбол
#билеты
#кредит
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Спортсмены из Подмосковья стали призерами на всероссийских соревнованиях по плаванию
06 декабря 2023, 09:16

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Десять медалей завоевали подмосковные пловцы на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 28 по 2 декабря 2023 года в Саранске прошли всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России».

Всего участники соревновались в 42 дисциплинах в возрастных категориях юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет, юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены выиграли семь золотых и три бронзовые медали.

Дарья Рогожинова стала победителем сразу в трех дистанциях: 200 м баттерфляем, 200 м и 400 м комплексное плавание. Спортсменка Виктория Миронова стала обладателем золота на дистанциях 50 м и 200 м баттерфляем, а также бронзовым призером в заплыве на 100 м баттерфляем.

Кроме этого, в мужских дистанциях «золото» и «бронзу» заполучил Анатолий Гусенков в дисциплинах 200 м комплексное плавание и 50 м брассом, а пловец Виталий Нечаев стал бронзовым призером на дистанции 200 м баттерфляем.

Стоит отметить, что сборная девушек Московской области завоевала командное золото в комбинированном заплыве 4×50м.

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#плавание
#медали
#золото
#соревнования
#спортсмены
#подмосковье
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Губерниев: В мировом биатлоне сохраняются антироссийские настроения
06 декабря 2023, 05:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в мировом биатлоне наблюдаются антироссийские настроения.
«Биатлон будет последним видом спорта, куда нас вернут, там антироссийские настроения очень сильны. Тем не менее мы должны идти своим путём», — поделился своим мнением комментатор в беседе с «Газетой.Ru».

В 2022 году весной IBU заявил о решении допускать биатлонистов из России и Белоруссии на этапы Кубка мира только в качестве нейтральных спортсменов. На фоне этого российские спортсмены решили пропустить состязания. В сентябре 2023 года IBU организация продлила отстранение РФ и Белоруссии.

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#медали
#биатлон
#спортсмены
#рф
#россия
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Time объявило Месси спортсменом года
Time объявило футболиста Лионеля Месси спортсменом года
05 декабря 2023, 23:09

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Американский журнал Time объявил спортсменом года аргентинского футболиста Лионеля Месси. Его признали лучшим игроком Футбольного Клуба «Интер Майами» в текущем сезоне.
«Спортсмен года 2023. Лионель Месси», — говорится в публикации. Авторы Time также назвали Месси величайшим футболистом из ныне живущих.

Лионель Месси в октябре в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча — 2023». Однако в конце августа фанаты выразили своё разочарование, когда ФК «Интер Майами» закончил вничью матч с «Нэшвиллом».

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#спортсмен
#футболист
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Матвей Степуков из Каширы победил на межрегиональном турнире по киокушин
05 декабря 2023, 19:23

Фото: администрация городского округа Кашира

2 декабря прошёл 11 межрегиональный турнир по киокушин «Светлой памяти Святого Благоверного Князя Александра Невского».
Турнир провели во дворце единоборств «Воейков» в Пензе. На соревнование приехали 400 спортсменов из 14 российских регионов.  

Воспитанник спортшколы «Кашира» Матвей Степуков занял 1 место в категории 14-15 лет до 65 кг.

Администрация городского округа Кашира поздравляет Матвея с победой и желает удачи на Первенстве России, которое состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что юные робототехники из Каширы победили на областном конкурсе. 

Конкурс состоялся 23 ноября в Реутове. Он собрал 200 участников из 29 городских округов Подмосковья. Было представлено четыре номинации по трём возрастным группам.

Ребята из Каширы выступали в номинации «Благоустройство территорий» в младшей группе 7-11 лет. Они презентовали модель «Умный водопад».

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#кашира
#подмосковье
#новости
#дети
#спорт
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ВК «Заречье-Одинцово» одержал четвёртую победу в чемпионате России
05 декабря 2023, 16:07

Фото: Минспорт МО

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу в 10-м туре чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Команда из Московской области выиграла гостевой матч у «Уралочки-НТМК» со счётом 3:1. Для подмосковного коллектива эта победа стала четвёртой в сезоне. 
«Наши волейболистки показали уверенную игру. В напряжённой борьбе мы буквально вырвали первую партию, во втором сете уступили с разницей в два очка, а в третьей и четвёртой партии красиво обыграли соперниц. Итог – наша победа. Умницы», – отметил депутат Госумы Сергей Колунов
9 декабря подмосковные волейболистки примут на домашнем паркете лидера турнирной таблицы – столичное «Динамо».

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Московская область стала бронзовым призером Кубка России по хоккею с мячом
05 декабря 2023, 15:53

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области заняла третье место на Кубке России по хоккею с мячом. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской Области
С 28 ноября по 4 декабря в поселке Обухово Богородского городского округа прошёл Кубок России по хоккею с мячом среди женщин.

В соревнованиях приняли участие команды «Сибскана» из Иркутска, «Родина» из Кирова, сборные Свердловской и Московской областей.

В составе сборной Подмосковье представляли хоккеистки из Красногорска, Одинцова, Фрязина, Ликино-Дулева, Павловского Посада, Королёва и пос. Обухово.  

В матче за третье место встретились сборная Московской области и «Родина» из Кирова. Команда Московской области со счетом 3:0 ​заполучила почетную награду.

Стоит отметить, что это соревнования были первыми в сезоне 2023/2024 среди женских команд.

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#подмосковье
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#хоккей
#спортсмены
#бронза
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Футболист Гладилин назвал ошибкой менеджмента «Спартака» возможный уход Джикии
05 декабря 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что защитник «красно-белых» Георгий Джикия действительно покинет клуб, то это станет ошибкой менеджмента «Спартака».
«Нельзя допустить, чтобы Джикия переходил в другой клуб РПЛ, ведь это ослабит «Спартак» и усилит конкурентов. Георгий ещё пригодится команде. Если он уйдёт, то это будет ошибкой менеджмента клуба. Сейчас непростая ситуация, поэтому Джикии стоит потерпеть и всё может измениться. Георгий стал настоящим спартаковцем, носил капитанскую повязку и влюбил в себя болельщиков. Он должен остаться», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Гладилин.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что адаптация турецкого футболиста Эмирджана Гюрлюка прошла достаточно быстро. При этом, он добавил, что игра эквадорского футболиста Джастина Куэро также является неплохой.

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#спорт
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#рпл
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Тренер Кобелев: «Динамо» будет бороться за титул до конца сезона»
05 декабря 2023, 14:59

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил уверенность в том, что «Динамо» будет бороться за чемпионство до конца сезона.
«Отрыв от первого места минимальный, но впереди огромная пауза. Все зависит от «Динамо», будет ли клуб кого-то покупать. Вряд ли сейчас можно говорить о раскладах за чемпионство. «Динамо» будет бороться за титул до конца сезона, как и все остальные команды. Хотелось бы, чтобы 5-6 клубов боролись за чемпионство до последнего», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.

Он также добавил, что в играх команда находится в поиске баланса.

Ранее в матче с «Рубином» «Динамо» одержало победу и закрепилось на третьем месте в турнирной таблице.

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