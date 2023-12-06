В Серпухове в этом году после реконструкции откроют легендарный стадион «Спартак»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Серпухове в этом году после реконструкции откроют стадион «Спартак», которому более 100 лет. Об этом стало известно во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва со спортсменами, родителями и тренерами будущих чемпионов, которые ждут открытия объекта.
«Мы отремонтировали легендарный стадион, создали все условия. Надеюсь, что он будет радовать жителей, ребята с удовольствием смогут тренироваться. Очень рассчитываем, что вы здесь воспитаете характер и отточите своё мастерство. Сейчас в Московской области очень серьёзный запрос на спортивную инфраструктуру – и в Чехове, даже при его дворцах спорта, и в Серпухове, и в Наро-Фоминске. Поэтому вкладываем деньги, чтобы всё соответствовало современным требованиям – если футбольное поле, то с подогревом, чтобы можно было заниматься по сути круглый год», – обратился к спортсменам губернатор.В этом году серпуховскому стадиону исполнилось 113 лет. Он был построен в 1910 году, а футбольное поле появилось в 1902-м. Последний раз его модернизировали к Олимпиаде 1980 года, поэтому объект нуждался в реконструкции, которая началась в 2021-м.
«С нетерпением ждем открытия стадиона. Основное, это, конечно, футбол. Планируем, что у нас будут заниматься муниципальные школы – «Зубрёнок» и «Звезда», и несколько коммерческих организаций, которые тоже планируют перейти на комфортное поле. Также мы сотрудничаем с нашей футбольной федерацией, которая сейчас думает возродить городскую команду», – сказала директор стадиона «Спартак» Елена Самохина.На стадионе появилось футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами административно-бытовым корпусом на 2,5 тыс мест, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, площадка для игры в волейбол и баскетбол. Также есть лыжероллерная трасса и хоккейная коробка. У юных футболистов есть возможность опробовать новое поле.
«Эмоции только положительные, на стадионе появилась куча новых вещей. Очень крутая подтрибунная арена, поле с подогревом, которого не было на стадионе «Труд», где мы раньше занимались. Классные раздевалки, у каждого свое место, много ящичков, есть душевые, куда можно сходить после хорошей тренировки», – поделился Лев Горбатов, который занимается в ДОСШ «Звезда».
«Обновление стадиона – важный момент в спортивной жизни Серпухова. Все очень ждут открытия. На «Спартаке» будет развиваться не только футбол, но и лёгкая атлетика. Сейчас появились великолепные дорожки, чтобы спортсмены могли заниматься. У нас чудесный бор, люди приходят сюда кататься на лыжах. Секция тоже будет», – отметил директор спортшколы «Русский медведь», председатель федерации самбо и дзюдо городского округа Серпухов Михаил Шульга.Он добавил, что с приходом Воробьёва в Серпухове появились различные площадки, ФОК и бассейн «Русский медведь». В 2026 году планируют начать капремонт стадиона «Труд».
На территории Серпухова в этом году открыли скейт-парк, завершили устройство футбольного поля на стадионе «Протва». В планах на 2026-2027 годы – капитально отремонтировать стадион «Труд».
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Лора Луганская