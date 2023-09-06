В Шатуре проведут Всероссийский день бега «Кросс нации»

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Всероссийский день бега в рамках «Кросса нации» пройдёт 16 сентября в городском округе Шатура. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта Московской области.
Спортивный праздник проводится с 2004 года. Он ежегодно собирает сотни тысяч любителей бега. Забег по традиции проходит в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Для регистрации на «Кросс нации» в Шатуре нужно заполнить форму по ссылке. Регистрация завершится 14 сентября в 14 часов. При этом групповая регистрация участников не предусмотрена.
Для любителей бега в Подмосковье будет организовано пять дистанций – 1, 4, 6, 8 и 12 км.
Место проведения забега: Московская область, Шатура, ул. Спортивная, д. 14 (стадион «Энергия»). Регистрация участников начнётся в 10 часов.
Как напомнили в министерстве, в прошлом году участниками бегового события стали более 1 тыс спортсменов из разных регионов России.
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Спортивный праздник проводится с 2004 года. Он ежегодно собирает сотни тысяч любителей бега. Забег по традиции проходит в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Для любителей бега в Подмосковье будет организовано пять дистанций – 1, 4, 6, 8 и 12 км.
Место проведения забега: Московская область, Шатура, ул. Спортивная, д. 14 (стадион «Энергия»). Регистрация участников начнётся в 10 часов.
Как напомнили в министерстве, в прошлом году участниками бегового события стали более 1 тыс спортсменов из разных регионов России.
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Лора Луганская