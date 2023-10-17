В Ступино прошел мастер-класс по кёкушин-карате

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Мастер-класс проходил в ступинском спортивном центре «Ока». почти 100 спортсменов приехали для участия в занятии.«Рано или поздно, в силу возраста, спортивный путь любого бойца заканчивается. <…> Если человек хочет продолжать, то он идет вглубь познания воинского искусства. То есть в расшифровку смысла всех тех движений, что заложены в ката. Направление Сейбукай в кёкушин-карате задумано его создателем как раз для этого. Поэтому в любом возрасте человек может начать постигать воинское искусство и получать реальные знания и реальную силу, не калечась, как спортсмены», — рассказал Виктор Апарин.
Стоит отметить, что перед тренировкой шести спортсменам торжественно вручили черные пояса по карате.
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