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В Талдоме прошли соревнования медработников «Большие гонки»

23 октября 2023, 15:25
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Во Дворце спорта «Атлант» в Талдоме прошло ежегодное спортивное мероприятие среди медработников, приуроченное к Международному дню врача. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В соревнованиях участвовали 18 команд, представляющих медучреждения Чехова, Клина, Домодедова, Красногорска, Пушкина, Балашихи, Нахабина, Солнечногорска, Дмитрова, Дубны, Талдома, Твери, а также Тверской области. В состав команд вошли врачи, фельдшеры, медсёстры, лаборанты и другие сотрудники. Медики соревновались в семи спортивных эстафетах. Это прыжки через скакалку, лыжные гонки, бои гладиаторов и сумо, поднятие гири, преодоление полосы препятствий и другие.
«Проведение спортивных соревнований – ещё одна возможность на личном примере медицинских работников показать, как важно вести активный образ жизни и заниматься различными видами спорта. Это профилактика многих», – сказал исполняющий обязанности главврача Талдомской больницы Александр Орлов.

Главными призами традиционно стали шесть велосипедов для каждого участника команды-победителя. Остальным участникам команд вручили памятные призы и подарки.

Соревнования проходили в 12-й раз.

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Подмосковные спортсмены завоевали на Играх БРИКС в ЮАР 11 медалей
23 октября 2023, 15:15

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на Играх БРИКС. На счету представителей региона - шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Так, Роман Акимов из Мытищ завоевал золото на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем. Он также взял награды высшего достоинства в комбинированной мужской эстафете 4×100, смешанной эстафете 4×100 вольным стилем и комбинированной смешанной эстафете 4×100. 
 
Серебряные медали Акимов завоевал в индивидуальном заплыве на 50 м вольным стилем, мужских эстафетах 4×100 и 4×50 вольным стилем.
 
Глеб Степаков и Владислав Добычкин стали обладателями бронзовых медалей в соревнованиях по бадминтону. А Ксения Зайцева выиграла золотую медаль в командных соревнованиях по теннису.
 
Игры стран БРИКС проходили с 18 по 21 октября в городе Дурбане (ЮАР). В них участвовали около 450 спортсменов из России, ЮАР, Китая, Индии и Бразилии. Нашу страну представляли 34 спортсмена, в том числе четверо – из Московской области. 
 
Соревнования проходили по шести видам спорта – плаванию, теннису, бадминтону, пляжному волейболу и настольному теннису. Отдельно соревновались лица с поражением опорно-двигательного аппарата. 

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В Москве скончался известный хоккеист «Динамо» Дмитрий Суханов
23 октября 2023, 14:18

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 49 лет в Москве скончался бывший защитник клуба «Динамо» Дмитрий Суханов, об этом сообщает Telegram-канал.
Причиной смерти спортсмена стала острая сердечная недостаточность. Как сообщает СМИ, «последние годы он ходил, опираясь на хоккейную клюшку».

Обнаружил тело Суханова его близкий друг - бывший коллега по «Динамо» хоккеист Евгений Грибко. По его словам, в последнее время погибший много жаловался на здоровье, боли в ногах и низкое давление. Даже передвигаться по квартире ему удавалось с трудом. 

Суханов завершил свою карьеру в большом спорте еще в 1997 году. Начиная с 2014 года он работал тренером команды «Русичи» из Российской товарищеской лиги.

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#погибший
#здоровье
#хоккей
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Украинский «Шахтер» расторг контракт со сбежавшим в Россию футболистом Роспутько
23 октября 2023, 12:43

Фото: istockphoto/JessAerons

Украинский клуб «Шахтер», ранее базировавшийся в Донецке, но затем переехавший во Львов, разорвал контракт с 19-летним футболистом молодежной команды Александром Роспутько. Игрок после матча с бельгийским «Антверпеном» не пожелал возвращаться на Украину, а через Турцию уехал в Россию.
Незадолго до побега игрок заключил с клубом новый пятилетний контракт. Теперь пресс-служба «Шахтера» сообщила о расторжении договора с футболистом. Роспутько также являлся игроком молодежной сборной Украины, за которую провел четыре матча. Результативными действиями он в этих играх не отметился.

Причиной побега могли стать пророссийские взгляды футболиста и его семьи. Роспутько родился в Горловке на севере Донецкой Народной Республики. Из-за симпатий к России у него неоднократно возникали конфликты с партнерами по команде. Отец игрока Юрий Роспутько отверг появившуюся в СМИ информацию о том, что сын попросил у российских властей политического убежища. По словам Роспутько-старшего, Александр просто написал заявление на получение российского паспорта, как сделал бы это у себя на родине, в Горловке.

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#семьи
#отец
#заявление
#контракт
#футбол
#украина
#россия
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ФК «Химки» сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче Первой лиги
23 октября 2023, 11:29

Фото: сайт ФК «Химки»

Футбольный клуб «Химки» в матче 15-го тура Первой лиги сыграл на выезде вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Матч завершился со счётом 2:2, сообщается на сайте подмосковной команды.
Первый тайм остался за химчанами благодаря голу Александра Руденко. Во втором Бутта Магомедов увеличил преимущество «Химок». Но в концовке матча защитник хозяев Валентин Пальцев в течение пяти минут дважды поразил ворота гостей и принёс ничью «КАМАЗу».
 
В следующем матче 28 октября красно-чёрные примут «Динамо МХ». 

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#фк химки
#футбол
#подмосковье
#московская область
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Кадыров подарил Чимаеву новый «Гелендваген» за победу на турнире UFC в Абу-Даби
23 октября 2023, 11:22

Фото: istockphoto/Andy___Gin

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу UFC Хамзату Чимаеву дорогой «Гелендваген» за победу на турнире в Абу-Даби. Чимаев родился в Чечне, но сейчас выступает за Объединенные Арабские Эмираты.
На турнире в столице страны, под флагом которой он сейчас выступает, чеченский боец встречался с представителем Нигерии Камару Усманом. Бой получился в целом равным, но Чимаев очень мощно начал, сумев в первом раунде несколько раз потрясти противника мощными хай-киками, сообщает «Чемпионат». Затем поединок выровнялся и в последующих раундах уже нигериец выглядел чуть предпочтительнее. Но задела, который Хамзат создал в начале поединка, хватило ему для окончательной победы. Все судьи отдали предпочтение Чимаеву, хотя и с незначительным преимуществом.

Перед боем Чимаев рассказывал, что глава Чечни подарил ему три «Мерседеса» G-класса. Теперь к автопарку чеченского бойца добавится еще один дорогой «Гелендваген». По окончании боя Хамзат заявил, что намерен отправиться сражаться за палестинцев против Израиля. Он добавил, что сделает это только с разрешения Рамзана Кадырова, которого безмерно уважает.

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#страны
#рамзан кадыров
#турнир
#автомобиль
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Пилоты «Формулы-1» Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран При США
23 октября 2023, 10:08

Фото: istockphoto/SDivin09

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, а также Шарль Леклер из «Феррари» дисквалифицированы по итогам Гран При США «Формулы-1», а их результаты аннулированы. Такое решение было принято стюардами гонки на основании доклада технического делегата Международной автомобильной федерации (англ. FIA, ФИА) Джо Бауэра.
Дело в том, что после финиша гонки болиды обоих пилотов не смогли пройти техническую проверку. Бауэр определил, что на обеих машинах контрольные планки, так называемые доски скольжения, не соответствуют требованиям регламента, так как изношены значительно больше допустимых параметров, сообщает «Чемпионат».

Представители команд провели контрольные измерения и согласились с решением технического делегата ФИА. Специалисты высказали предположение, что высокий износ контрольной планки стал следствием особенностей ухабистой трассы на американском автодроме, а также плотным графиком соревновательного уик-энда, который свел к минимуму время, необходимое для настройки болидов.

Стюарды дисквалифицировали обоих гонщиков. Отмечается, что команды вправе подать апелляцию.

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#дело
#трассы
#гонки
#специалисты
#чемпионат
#машины
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Каширские футболисты стали призерами Первенства Московской области
22 октября 2023, 22:44

Фото: iStock/SeventyFour

Юные футболисты из Каширы стали призерами Первенства Московской области, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Призерами в Первенстве стали воспитанники Спортивной школы «Кашира». Тренировала юных футболистов Евгения Ермолаева.

«В заключительном туре наши команды играли со Спортивной школой «Юность» из Серебряных Прудов. Ребята 2011 г.р. выиграли со счетом 1:0, а их одноклубники 2010 г.р. одержали верх над соперником с результатом 3:0», - прокомментировали ситуацию представители администрации.

По итогам сезона, каширские команды взяли серебро и бронзу в подмосковном Первенстве по футболу. 

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#кашира
#футбол
#школа
#соревнования
#подмосковье
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Фигуристка Косторная рассказала о смене гражданства
22 октября 2023, 18:40

Фото: istockphoto/SeventyFour

Фигуристка Алёна Косторная рассказала, что имеет много вариантов для смены гражданства.
20-летняя российская фигуристка Алена Косторная рассказала о возможной смене гражданства, пишет РИА Новости.

«Есть много вариантов, но говорить об этом пока не стоит. Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, что будет завтра», — заявила спортсменка.
Алёна Косторная выступает в паре со своим мужем Георгием Куницей. Спортсмены заняли 4 место на этапе Гран-при России в Омске. Этот турнир является дебютным для дуэта.

Косторная является чемпионкой Европы-2020 и победительницей финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.

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#фигурное катание
#спорт
#спортсмены
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Фигуристка Туктамышева объяснила, почему решила уйти из спорта
Фигуристка Туктамышева временно уйдёт из спорта, чтобы заняться собой
22 октября 2023, 14:48

Фото: istockphoto/SeventyFour

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в социальных сетях рассказала о планах уделить время себе после ухода из спорта.
«Я даже не ожидала такого внимания. Последние 2 года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв»,-написала фигуристка.
По словам спортсменки, она берёт паузу, чтобы проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдохнуть, заняться психологией, благотворительностью, а также другими личными проектами.
 
По словам Елизаветы Туктамышевой, зимой она примет участие в прыжковом турнире, а пока будет выступать в шоу.

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#спорт
#фигурное катание
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