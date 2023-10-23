В Талдоме прошли соревнования медработников «Большие гонки»

Фото: Минздрав МО
Во Дворце спорта «Атлант» в Талдоме прошло ежегодное спортивное мероприятие среди медработников, приуроченное к Международному дню врача. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В соревнованиях участвовали 18 команд, представляющих медучреждения Чехова, Клина, Домодедова, Красногорска, Пушкина, Балашихи, Нахабина, Солнечногорска, Дмитрова, Дубны, Талдома, Твери, а также Тверской области. В состав команд вошли врачи, фельдшеры, медсёстры, лаборанты и другие сотрудники. Медики соревновались в семи спортивных эстафетах. Это прыжки через скакалку, лыжные гонки, бои гладиаторов и сумо, поднятие гири, преодоление полосы препятствий и другие.
Главными призами традиционно стали шесть велосипедов для каждого участника команды-победителя. Остальным участникам команд вручили памятные призы и подарки.
Соревнования проходили в 12-й раз.
Читайте также:
Подмосковные спортсмены завоевали на Играх БРИКС в ЮАР 11 медалей
ФК «Химки» сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче Первой лиги
Каширские футболисты стали призёрами Первенства Московской области
«Проведение спортивных соревнований – ещё одна возможность на личном примере медицинских работников показать, как важно вести активный образ жизни и заниматься различными видами спорта. Это профилактика многих», – сказал исполняющий обязанности главврача Талдомской больницы Александр Орлов.
Соревнования проходили в 12-й раз.
Читайте также:
Подмосковные спортсмены завоевали на Играх БРИКС в ЮАР 11 медалей
ФК «Химки» сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче Первой лиги
Каширские футболисты стали призёрами Первенства Московской области
Лора Луганская